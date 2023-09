FOTBAL JUDEŢEAN, SATU MARE: Rezultate, clasamente şi meciurile viitoare

În Liga 4 Elite s-a jucat etapa a doua din sezonul 2023-2024, iar în Liga 4 a debutat noul sezon.

Rezultatele înregistrate:

Liga 4 Elite (etapa 2)

• Ştiinţa Beltiug-Recolta Dorolţ 1-1

• Oaşul 1969-AFC Căpleni 9-2

• Talna Oraşu Nou-ACS Botiz 6-1

• Someşul Odoreu-Unirea Tăşnad 0-10

• Turul/Partium-Schwaben Kalmandi Cămin amânat

• Fortuna Căpleni stă

Etapa 3 – 16/17 septembrie

ACSC Recolta Dorolţ-AS Someşul Odoreu

AFCS Talna Oraşu Nou-AS Fortuna Căpleni

AFC Unirea Tăşnad-AS Stăruinţa Berveni

AFC Căpleni-ACS Turul Micula

ACS Oaşul 1969-AFC Ştiinţa Beltiug

ASFC Schwaben Kalmandi Cămin-ACS Botiz

Liga 4, Seria A (etapa 1)

• Stăruinţa Berveni – Viitorul Lucăceni 2-1

• Frohlich Foieni – CSM Victoria Carei II 2-0

• Recolta Sanislău – Unirea Pişcolt 3-2

• Crasna Moftinu Mic – AS Ghenci 2-1

• Real Andrid – Platanul Marna 4-5

• Voinţa Doba – Someşul Oar amânat

• Kneho Urziceni- ACS Ciumeşti 3-0

Etapa 2 – 16/17 septembrie

AS Platanul Marna-AS Kneho Urziceni

ACS Ciumeşti-ACS Crasna Moftinu Mic

ACS Someşul Oar-AS Frohlich Foieni

AS Unirea Pişcolt-AS Stăruinţa Berveni

CSM Victoria Carei II-AS Recolta Sanislău

AS Viitorul Lucăceni-AS Real Andrid

AS Ghenci-ACS Voinţa Doba

Liga 4, Seria B (etapa 1)

• Înfrăţirea Tarna Mare – Voinţa Turţ 2-1

• Codreana Homoroade – Sporting Culciu 4-3

• Victoria Apa – CSM Satu Mare II 0-4

• Recolta Dorolţ II Dara – Cetate 800 Ardud amânat

• Dacia Medieşu Aurit – Voinţa Lazuri, amânat

Etapa 2 – 16/17 septembrie

AS Sporting Culciu-AS Înfrăţirea Tarna Mare

CSM Satu Mare II-AS Codreana Homoroade

ACS Cetate 800 Ardud-AS Victoria Apa

AS Voinţa Lazuri-ACSC Recolta Dorolţ II Dara

ACS Voinţa Turţ-AS Dacia Medieşu Aurit