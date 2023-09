FOTBAL JUDEŢEAN: S-a stabilit programul din Liga 5 Satu Mare

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare anunţă că s-a stabilit şi programul din Liga a 5-a la fotbal.

Program LIGA A V-a – Sezon 2023/2024

AS Vulturii Santău

AS Viitorul Viile SM

AS Voinţa Babţa

AS Olimpia Domăneşti

AS Unirea Bercu

AS Ugocea Porumbeşti

CS Il Calcio

AS Dacia Supur

AS Luceafărul Decebal

ACS Olimpia Căuaş

TUR

Etapa 1 – 16/17 septembrie

Vulturii Santău-Olimpia Căuaş

Luceafărul Decebal-Viitorul Viile SM

Dacia Supur-Voinţa Babţa

Il Calcio-Olimpia Domăneşti

Ugocea Porumbeşti-Unirea Bercu

Etapa 2 – 23/24 septembrie

Viitorul Viile SM-Vulturii Santău

Voinţa Babţa-Luceafărul Decebal

Olimpia Domăneşti-Dacia Supur

Unirea Bercu-Il Calcio

Olimpia Căuaş-Ugocea Porumbeşti

Etapa 3 – 30 septembrie/1 octombrie

Viitorul Viile SM-Olimpia Căuaş

Vulturii Santău-Voinţa Babţa

Luceafărul Decebal-Olimpia Domăneşti

Dacia Supur-Unirea Bercu

Il Calcio-Ugocea Porumbeşti

Etapa 4 – 7/8 octombrie

Voinţa Babţa-Viitorul Viile SM

Olimpia Domăneşti-Vulturii Santău

Unirea Bercu-Luceafărul Decebal

Ugocea Porumbeşti-Dacia Supur

Olimpia Căuaş-Il Calcio

Etapa 5 – 14/15 octombrie

Voinţa Babţa-Olimpia Căuaş

Viitorul Viile SM-Olimpia Domăneşti

Vulturii Santău-Unirea Bercu

Luceafărul Decebal-Ugocea Porumbeşti

Dacia Supur-Il Calcio

Etapa 6 – 21/22 octombrie

Olimpia Domăneşti-Voinţa Babţa

Unirea Bercu-Viitorul Viile SM

Ugocea Porumbeşti-Vulturii Santău

Il Calcio-Luceafărul Decebal

Olimpia Căuaş-Dacia Supur

Etapa 7 – 28/29 octombrie

Olimpia Domăneşti-Olimpia Căuaş

Voinţa Babţa-Unirea Bercu

Viitorul Viile SM-Ugocea Porumbeşti

Vulturii Santău-Il Calcio

Luceafărul Decebal-Dacia Supur

Etapa 8 – 4/5 noiembrie

Unirea Bercu-Olimpia Domăneşti

Ugocea Porumbeşti -Voinţa Babţa

Il Calcio-Viitorul Viile SM

Dacia Supur-Vulturii Santău

Luceafărul Decebal-Olimpia Căuaş

Etapa 9 – 11/12 noiembrie

Olimpia Căuaş-Unirea Bercu

Olimpia Domăneşti-Ugocea Porumbeşti

Voinţa Babţa-Il Calcio

Viitorul Viile SM-Dacia Supur

Vulturii Santău-Luceafărul Decebal

*Dacia Supur joacă meciurile de acasă duminică de la ora 13:00.

**Echipele sunt rugate să comunice la AJF ziua (sâmbătă/duminică) de disputare a meciurilor de pe teren propriu.