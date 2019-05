Fotbal judeţean: Micula – Botiz 10 – 0

Vă prezentăm rezultatele înregistrate în weekend în fotbalul judeţean.



Liga 4, Seria A (etapa 19)

• Halmeu – Oraşu Nou 1-6

• Apa – Lazuri 2-3

• Micula – Botiz 10-0

• Dumbrava – Medieşu Aurit 1-1

• Odoreu – Livada 2-1

Luni, 13 mai

• Agriş – Negreşti (18:30 seniorii, S. Elek, C. Matei, R. Miclăuş, I Turtureanu)

Liga 4, Seria B (etapa 19)

• Păuleşti – Vetiş 1-0

• Beltiug – CSM Satu Mare 0-3

• Doba – Oar 2-3

• Dorolţ – Decebal 2-2

• Babţa – Moftinu Mic 3-6

• Ardud – Craidorolţ 3-0 (f.j.)

Liga 4, Seria C (etapa 23)

• Berveni – Carei 0-1

• Ghenci – Pişcolt 2-1

• Sanislău – Foieni 2-2

• Andrid – Lucăceni 2-1

• Tiream – F. Căpleni 1-3

• AS Căpleni – Cămin 4-0

• Ciumeşti a stat

Liga 5, Seria A (etapa 15)

• Căuaş – Santău 5-4

• Marna – Moftinu Mare 4-1

• Bogdand – Domăneşti 4-4

• Urziceni – Dindeşti 0-2

• Olimpia MCMXXI – Supur (amânat)

Liga 5, Seria B (etapa 15)

• CSM Satu Mare II – Dorolţ II 3-3

• Porumbeşti – Turulung 2-1

• Viile SM – Homoroade 1-2

• Crucişor – Bercu 3-1

• Turţ – Ardud II 6-0