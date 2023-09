FOTBAL: Careianul Istvan Kovacs îi răspunde lui Gigi Becali

După meciul UTA Arad – FCSB, câştigat de gazde şi la care Szabolcs Kovacs a fost arbitru VAR, patronul FCSB-ului a lansat tot felul de acuzaţii la adresa celor doi fraţi careieni, Szabolcs şi Istvan Kovacs.

Federaţia Română de Fotbal a publicat o unele precizări făcute de arbitrul Istvan Kovacs, ca urmare a declaraţiilor făcute de Gigi Becali:

“Admit că deţin două proprietăţi în momentul de faţă în Cluj-Napoca, însă niciuna dintre ele nu a fost cumpărată de la domnul Varga sau domnul Mureşan sau asociaţi ai celor doi. Ambele au fost achiziţionate prin două credite la bancă la care plătesc rate lunare. Voi colabora în orice anchetă demarată, pe linie sportivă sau nu, şi voi pune la dispoziţie documentele care să demonstreze cele susţinute de mine.

Sunt curat şi nimeni nu poate demonstra altceva în ceea ce mă priveşte. Cine susţine altceva e un mincinos sau a fost prost informat. Nu am avut niciodată nicio legătură cu CFR Cluj sau cu un alt club din România. Relaţia mea cu orice conducător sau finanţator de club este una strict profesională! Domnul Becali încearcă să pună presiune pe arbitraj făcând acuzaţii la adresa mea. Nu voi accepta să fiu folosit în jocul pe care domnia sa îl face.

Totuşi, îl asigur pe domnul Becali că nu am nimic împotriva clubului dumnealui, niciodată nu am sugerat nimănui, niciunui coleg, deci nici fratelui meu, să ia decizii împotriva FCSB-ului. Mereu am recomandat tuturor colegilor mei să fie echidistanţi şi le-am urat tot timpul să fie inspiraţi şi să ia deciziile corecte”.