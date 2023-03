Fost secretar american: Sancţiunile actuale împotriva Rusiei nu sunt eficiente

Fostul secretar al Trezoreriei, Larry Summers, a spus că plafoanele de preţ pentru energia rusă ar trebui întărite pentru a maximiza impactul sancţiunilor asupra ţării, pe măsură ce războiul se prelungeşte.

Fostul preşedinte al Universităţii Harvard a declarat duminică că sancţiunile economice împotriva Rusiei nu au fost puternice, deoarece ţările care reprezintă o parte semnificativă din PIB-ul mondial, precum China, India şi Turcia, nu au participat la sancţionarea agresorului.

Economia Rusiei este programată să crească cu 0,3% în acest an, a raportat FMI, mai bine decât Marea Britanie sau Germania, în ciuda sancţiunilor şi a rezervelor îngheţate ale băncilor centrale.

Comerţul cu vecinii Rusiei „a crescut considerabil în ultimul an, ceea ce sugerează că aceştia servesc drept staţie de trecere pentru mărfuri”, a spus Summers.

Summers a spus că conflictul a devenit acum un „război de uzură”, adică o strategie militară în care o parte încearcă să o uzeze pe cealaltă până la epuizare. Modul de a câştiga aspectul economic al acestui lucru este de a sprijini economia Ucrainei, care are oraşe bombardate şi milioane de oameni aflaţi în sărăcie. Activele ruseşti ar trebui să fie sursa finală pentru a plăti factura pentru reconstrucţia Ucrainei, a spus Summers pentru CNN Business.