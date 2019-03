Fortuna Căpleni încurcă liderul AS Căpleni

Se reaprinde lupta în Seria C din Liga a 4-a

La sfârşit de săptămână s-au jucat mai multe meciuri în fotbalul judeţean. Vorbim aici de Seria C din Liga a 4-a, Cupa României, dar şi jocuri de verificare.

În eşalonul al patrulea s-a jucat pentru etapa a 15-a, a doua a returului. Derby-ul l-a reprezentat întâlnirea dintre AS Căpleni şi Fortuna Căpleni. La acest meci au participat peste 300 de suporteri, fapt mai rar întâlnit. Liderul AS Căpleni a suferit o înfrângere şi putem spune că se reaprinde lupta în Seria C. AS a deschis scorul rapid, prin Gabor Silaghi, în minutul 17. Fortuna a reuşit să egaleze un sfert de oră mai târziu prin Levente Locse. Ultimul gol al meciului l-a marcat Fortuna, marcator Daniel Kind, minutul 56.

Altfel, Victoria Carei n-a întâmpinat probleme cu Recolta Sanislău, iar echipa din Ciumeşti a învins AS Ghenci pe teren propriu, egalând AS Căpleni la puncte, caz în care golaverajul face diferenţa.

Rezultatele etapei a 15-a din Liga a 4-a:

• Carei – Sanislău 4-0 (17-0 juniori)

• AS Căpleni – F. Căpleni 1-2 (3-0)

• Berveni – Tiream 1-0 (3-1)

• Andrid – Foieni 1-2 (1-4)

• Ciumeşti – Ghenci 2-1 (3-0)

• Cămin – Pişcolt 1-1 (3-1)

• Lucăceni a stat



Clasament juniori top 5: 1. AS Căpleni – 42p, 2.Carei – 39p, 3.Cămin – 27p, 4.Foieni – 27p, 5.Ciumeşti – 25p.

Etapa 16: Pişcolt – Andrid, Berveni – Lucăceni, F. Căpleni – Foieni, Tiream – Sanislău, Carei – Ciumeşti, Ghenci – Cămin, AS Căpleni stă.

Cupa Romaniei (16-imi)

• Medieşu Aurit – CSM Satu Mare 0-3

• Beltiug – Ardud 4-1

• Negreşti – Livada 6-1

• Oraşu Nou – Botiz 11-3

Optimi

• Berveni – F. Căpleni 1-2

Meciuri amicale

• Micula – Moftinu Mic 2-4

• Păuleşti – Vetiş 0-0

• Turţ – Olimpia MCMXXI 1-4

• Oar – Lazuri 2-3