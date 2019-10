Forțele fotbalului județean și-au dat întâlnire sâmbătă și duminică

Din meniu: Negrești – Micula, Orașu Nou – Olimpia, Păulești – Dorolț, CSM Satu Mare – Carei, AS Căpleni – Berveni

Sfârșitul de săptămână ne rezervă ultima etapă a turului seriilor A și B din Liga 4 de fotbal. Situația este alta în Seria C unde sunt mai multe echipe și automat etape în plus. Din ultimele informații, în acest an pare că se va mai disputa și prima etapă a returului din seriile A și B.

În programul zilelor de sâmbătă și duminică avem cinci derby-uri adevărate. Iar dacă echipele vor rămâne la fel de puternice, anul viitor vom avea un final incendiar de sezon regulat. Dar mai este până atunci.

Acum în Seria A se vor întâlni echipele aflate pe primele două locuri. Vorbim despre meciul Talna Orașu Nou (locul 2, 27p) – Olimpia Satu Mare (locul 1, 28p). Apoi, de la aceeași oră va lua startul și Energia Negrești (locul 4) – Turul Micula (locul 3).

Capul de afiș al Seriei B este meciul Unirea Păulești (locul 3, 2p) – Recolta Dorolț (locul 1, 27p).

Și în Seria C oferta este bogată și atractivă. Pe stadionul Olimpia din Satu Mare și-au dat întâlnire sâmbătă CSM Satu Mare (locul 3, 8 meciuri, 24p) și Victoria Carei (locul 1, 11 meciuri, 33p). Adică singurele echipe cu punctaj maxim din Liga 4. CSM Satu Mare ocupă locul 3 deoarece are și trei meciuri restanță. Tot aici în serie mai avem și AS Căpleni (locul 2) – Stăruința Berveni (locul 4). Pasionații fotbalului județean au din ce să aleagă în acest weekend care din păcate se anunță a fi și unul ploios.

Cu mențiunea că în numărul următor vom reveni cu oficialii delegați, vă prezentăm programul meciurilor din Liga 4:

Liga 4, Seria A (etapa 11)

Sâmbătă, 2 noiembrie, 11:00 – sen.

• Victoria Apa – Venus Dumbrava

Sâmbătă, 2 noiembrie, 12:00 – jun. / 14:00 – sen.

• Voinţa Lazuri – Speranţa Halmeu

Duminică, 3 noiembrie, 12:00 / 14:00

• Energia Negreşti – Turul Micula

• Talna Oraşu Nou – Olimpia Satu Mare

• Voinţa Turţ – Sportul Botiz

• AS Livada – Dacia Medieşu Aurit

Liga 4, Seria B (etapa 11)

Sâmbătă, 2 noiembrie, 11:00 – sen.

• Crasna Moftinu Mic – Voinţa Doba

Sâmbătă, 2 noiembrie, 12:00 / 14:00

• Ştiinţa Beltiug – Cetate Ardud

Duminică, 3 noiembrie, 12:00 / 14:00

• Unirea Păuleşti – Recolta Dorolţ

• Voinţa Babţa – Someşul Oar

• Luceafărul Decebal – Viitorul Vetiş

• Unirea Tăşnad stă

Liga 4, Seria C (etapa 12)

Sâmbătă, 2 noiembrie, 12:00 – sen. / 14:00 – jun.

• CSM Satu Mare – CSM Victoria Carei

Duminică, 3 noiembrie, 11:00 / 13:00

• Unirea Pişcolt – Fortuna Căpleni (teren Dindeşti)

Duminică, 3 noiembrie, 12:00 / 14:00

• Viitorul Lucăceni – Schwaben Kalmandi Cămin

• AS Căpleni – Stăruinţa Berveni

• Schamagosch Ciumeşti – AS Ghenci

• Frohlich Foieni – Victoria Tiream

• Real Andrid – Recolta Sanislău