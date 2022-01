Forţa liderilor sindicali

Un model reprezentativ pentru situaţia unor instituţii, a unor regii de stat, a administraţiei publice în general, îl reprezintă Societatea de Transport Bucureşti STB S.A.

Afaceri oneroase, încrengături de tip mafiot, sindicate implicate în politică, furturi de materiale, facturi supraîncărcate, stocuri nefolosite, salarii uriaşe pentru favorizaţi, implicarea în politică şi multe, multe altele.

STB are un număr de 10.500 de angajaţi din care şoferii sunt 4000. Directorul general spune că ar fi suficineţi 8500 de angajaţi. Aşadar, se impune, în viziunea conducerii, disponibilizarea unui număr de 2000 de persoane.

Presa nu a trebuit să facă anchete jurnalistice pentru că, la ora şapte dimineaţa, directorul STB şi liderii de sindicat au spus tot ce până acum nu se cunoştea.

Trecând peste acuzaţiile aduse de director Sindicatului, că are o societate medicală, că încasează lunar din cotizaţii peste o sută de mii de euro, etc. etc. se ajunge la concluzia că situaţia tensionată din STB, confruntarea dintre conducere şi Sindicat are un puternic iz politic.

În timp ce liderul Sindicatului este consilier general al Primăriei Generale din partea PSD, directorul a fost numit în urmă cu un an şi jumătate de PNL. Deci bătălia de la STB se duce între PNL şi PSD. Cum se va termina războiul vom vedea. Dacă se confirmă acuzaţiile reciproce înseamnă că organele statului vor avea mult de lucru. Dacă se pune batista pe ţambal, aceeaşi situaţie se va regăsi mulţi ani. Iar cazul nu este izolat. Este posibil ca în majoritatea instituţiilor publice, a intreprinderilor cu capital de stat, să fie cam aceeaşi situaţie.

Rezolvarea acestor probleme înseamnă reformă, înseamnă reformarea sistemului public şi de stat.

De la încâlcita povesste a unei firme de stransport în comun facem un salt spre vârful partidelor „azi conducătoare” cum se zicea pe vremuri.

Unul dintre cei mai vizibili lideri PNL, europarlamentarul Rareş Bogdan, prim vicepreşedinte PNL, ales în echipa câştigătoare a lui Florin Cîţu, anunţă că peste un an se va sparge parteneriatul cu PSD. Replica lui Marcel Ciolacu a venit urgent: „Am înţeles că Rareş Bogdan a pus batistuţa pe globul de cristal şi a văzut că se va rupe coaliţia peste un an. Hai să îi curmăm suferinţa! Cer mâine de urgenţă o şedinţă a coaliţiei, pentru că PSD nu răspunde de trecut şi a venit la guvernare să construiască pentru oameni.”

Drept urmare liderul PSD cere de urgenţă o şedinţă a coaliţiei.

Uneori peştele se împute şi dinspre coadă spre cap. Conflictele dintre partide izbucnesc din zone marginaşe, de la o funcţie din teritoriu, de la numirea unui prefect, a unor directori.

Coaliţia merge bine, spunea Florin Cîţu în urmă cu câteva zile înainte de atacul declaşat de Rareş Bogan la adresa PSD. Ce spune Rareş Bogdan? „Nu merge că unul e şmecher şi celălalt decontează costurile. M-a deranjat şi poziţia lor pe criza energetică.” Mai spune Rareş Bogand că PNL ar trebui să ceară remanierea lui Alexandru Rafila. Adică exact a celui despre care se spune că ar putea fi un posibil candidat prezidenţial al PSD.

Pentru un ministru remaniat a ieşit USR de la guvernare. Tot pentru un ministru remaniat a ieşit de la guvernare şi PSD după ce intrase la guvernare alături de PD. Era vorba de Dan Nica, ministrul de Interne în 2008-2009.

Dacă alianţele politice se sparg mai uşor decât se realizează, nu ne dăm seama cum funcţionează frăţietatea de tip mafiot dintre sindicate şi conducerile politice ale unor instituţii şi intreprinderi. Ceea ce trebuie reţinut este că sindicatele sunt o forţă, dar nu pentru sindicalistul de rând, ci pentru lideri.