Formare profesională la Bologna pentru cadre didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Bălcescu-Petofi”



Cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Bălcescu-Petofi” Satu Mare au participat la ultima mobilitate din cadrul proiectului ,,Creşterea calităţii proceselor educaţionale”, depus în cadrul Apelului naţional la propuneri de proiecte 2022, sub coordonarea directorului Fechete Carmen. Proiectul a fost finanţat prin programul european Erasmus+ .

Cea de-a treia perioadă de mobilitate a avut loc în perioada 15-21 mai 2022. Doamnele profesoare Pop Camelia, Drimuş Eniko şi Tincu Olimpia au participat la cursul ,,Special needs and inclusive education, the italian experience of overcoming segregation” (,,Nevoi speciale şi educaţie incluzivă, modelul italian de depăşire a segregării ”) desfăşurat în oraşul Bologna din Italia, sub îndrumarea formatorului Francesco Tarantino, Erasmus Learning Academy Director .

Cursul a fost structurat pe 6 module tematice desfăşurate după cum urmează: Educaţia incluzivă în Europa concepte de bază şi statistici actuale – de la integrare la incluziune.

Prima zi de curs a început cu un scurt exerciţiu de prezentare personală vizând cunoaşterea membrilor grupului, urmat de prezentarea şcolilor partenere. Apoi a urmat identificarea nevoilor şi aşteptărilor cursanţilor precum şi beneficiile educaţiei incluzive. Au fost prezentate concepte de bază şi statistici actuale a educaţiei incluzive în Europa. Prin împărtăşirea experienţelor şi a celor mai bune practici în lucrul cu cursanţii cu dificultăţi de învăţare au fost evidenţiate beneficiile educaţiei incluzive.

În cea de-a doua zi a fost prezentat modelul italian de educaţie incluzivă, planul didactic personalizat şi planul anual incluziv. Formatorul italian a prezentat cum funcţionează modelul italian de educaţie incluzivă, care sunt principalii săi actori, instrumentele şi modul de abordare. De asemenea a fost analizat un plan didactic personalizat precum şi un plan anual incluziv. Întâlnirea online cu profesorul suport din ciclul primar ne-a ajutat să ne facem o imagine de ansamblu asupra activităţii la clasă a acestuia. Activităţile desfăşurate pe grupe, cu colegii din celelalte ţări participante, ne-a oferit ocazia de a ne împărtăşi unii altora din experienţele personale şi de a face schimb de bune practici.

Tema activităţilor desfăşurate în a treia zi a fost despre rolul empatiei în lucrul cu elevii cu nevoi speciale. Vizita la o şcoală din Bologna ne-a oferit oportunitatea de a purta discuţii cu profesorii locali despre provocările şi cele mai bune practici pentru includerea elevilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă. Ziua a continuat cu vizitarea centrului istoric al Bologniei. Activităţile celei de-a patra zi au avut atât workshop-uri cât şi bază teoretică care a vizat metode de predare incluzivă, perspectiva asupra designului universal pentru învăţare, abordările principale de predare în comun şi experienţa italiană.

Ziua a cincea a vizat utilizarea instrumentelor şi platformelor TIC pentru a sprijini procesul de învăţare al cursanţilor cu nevoi speciale. Prin lucrări practice au fost prezentate instrumentele TIC utile la clasa. Un alt subiect abordat a fost lucrul cu părinţii: provocări, beneficii şi bune practici pentru implicarea şi comunicarea cu familiile copiilor cu cerinţe educative speciale. Prin activităţi practice au fost identificate aspectele pozitive şi negative din şcolile dascălilor participanţi la curs precum şi modalităţi de îmbunătăţire a actului educativ astfel încât acesta să ofere un mediu incluziv elevilor cu dizabilităţi de orice grad. Ultima zi de curs a fost momentul discuţiilor, concluziilor, al exprimării părerilor experienţei cursului, al stabilirii unor viitoare colaborări, evaluarea finală, validarea rezultatelor învăţării şi ceremonia de acordare a certificatelor.

Această mobilitate Erasmus ne-a oferit un curs inovator bazat pe practică în care accentul a fost pus pe învăţarea în afara sălii de clasă într-un mediu cooperant, cu metode care se bazează pe formare experienţială şi învăţare prin practică. Am avut ocazia de a împărtăşi experienţe şi cunoştinţe cu dascali din alte şcoli europene.

Material intocmit de: prof. Pop Camelia, prof. Drimuş Eniko, prof. Tincu Olimpia