Fondurile de pensii de la Pilonul II şi Pilonul III aveau active de 90 de miliarde de lei în octombrie

Fondurile de pensii de pe Pilonul II şi Pilonul III aveau active de 90 de miliarde de lei în octombrie, dintre care fondurile de pensii private obligatorii deţineau active de 86,27 miliarde de lei, iar fondurile private facultative active de 3,2 miliarde de lei, conform datelor prezentate pe 14 decembrie de Corona Irina Rădulescu, director general pensii private, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Evoluţia a fost pozitivă. Am ajuns la 90 de miliarde de lei active totale, dintre care 86,27 miliarde de lei au fost pe Pilonul II şi 3,2 miliarde de lei pe Pilonul III. Contribuţiile de la începutul sistemului au acumulat 69,29 miliarde de lei pe ambele piloane. Contribuţia medie pe participant a crescut practic nesemnificativ în octombrie faţă de septembrie, la 209 lei, faţă de 206 lei, în timp ce în octombrie contribuţia medie la Pilonul III, ceea ce s-a constatat şi mai demult, a crescut de la 137 de lei în ianuarie la 173 de lei în octombrie, crescând practic apetitul pentru Pilonul III. Numărul de participanţi este de 8,3 milioane, o creştere cu 0,2%, iar ratele de rentabilitate au variat în acest an de la peste 7% la peste 5%”, a spus Corona Irina Rădulescu, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii.

Potrivit acesteia, plăţile pentru pensionare, decese şi invaliditate au depăşit „borna de un miliard de lei”. Cele mai multe au fost plăţi unice, având în vedere că sistemul nu a ajuns la un ciclu complet de acumulare şi cotizare, de 30 – 35 de ani. La Pilonul II de pensii, plăţile au totalizat 727 de milioane de lei, iar la Pilonul III suma a fost de 403 milioane de lei.

„Din perspectiva legislaţiei secundare la nivelul sectorului sistemului de pensii private şi nu numai, chiar la nivelul ASF-ului, am în vedere că am dezvoltat nişte baze de date pentru autorizare, pentru depunerea de documentaţie exclusiv în format electronic, dar la nivelul sistemului de pensii private am încercat o mini-digitalizare, atât a relaţiei între participanţi şi administratorii de fonduri de pensii private, respectiv prin modificarea normelor de aderare, normelor de transfer şi a normelor de marketing, astfel încât relaţia dintre participant şi fond să se poată realiza exclusiv online”, a declarat oficialul ASF.

Rădulescu a afirmat că Legea de plată pe Pilonul II de pensii ar putea fi finalizată anul viitor. Iniţiator în acest caz este Ministerul Muncii, iar ASF asigură un suport tehnic.