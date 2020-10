Focar confirmat de COVID-19 la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean

Mai multe cadre medicale de pe secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare au fost depistate pozitiv la Covid-19. Cadrele afectate se află în izolare, secţia a fost dezinfectată complet, iar pentru asigurarea necesarului de personal au fost rechemate din concediu de odihnă, zile libere, alţi angajaţi ai secţiei.

Deocamdată angajaţii negativi la testarea Covid fac ture suplimentare, astfel încât să nu fie necesară aducerea de personal de pe alte secţii.

”Niciuna dintre fete nu a refuzat! Sunt mândră de ele! Asteptăm să se însănătoşească şi celelalte ca să putem fi toţi în echipa completă. Vrem să asigurăm pacienţii că ne continuăm activitatea fără probleme, că nu este nimeni pozitiv Covid pe secţie dintre cadre,” a dat asigurări medicul şef al secţiei dr. Loredana Aracs.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare precizează că la Secţia de Oncologie, situaţia este sub control.

”Nu se pune problema ca secţia să se închidă sau să nu avem personal suficient. Dimpotrivă. Mergem înainte şi asigurăm serviciile medicale. Avem personal medical care poate să asigure serviciile medicale. Am făcut dezinfecţia pe secţie şi o să mergem în continuare şi o să testăm în continuare personalul şi pacienţii care se internează. Din păcate, adevărul este că am avut deseori cazuri când pe bolnav îl internăm, îl izolăm şi la testare este negativ şi după aceea se pozitivează” a spus Adrian Marc.

Managerulspitalul a mai amintit faptul că nu de puţine oripacienţii oncologici care au mers la tratament în centrele oncologice s-au întors cu probleme însă şi acest lucru se datorează contextului pandemic.

”Noi am testat şi testăm atât pacienţii care merg pe ambulator, dar şi pentru internare programată continuă” a mai spus Adrian Marc.

Un alt aspect semnalat de managerul SJU Satu Mare, cu referire la personalulangajat, respective laimposibilitatea de a avea un control absolutasupra a ceeace se întâmplă după orele de program, respectiv nu poate fi verificat fiecare angajat, modul cum interacţionează cu alte persoane după terminarea orelor de muncă.

”Ceea ce dorim să subliniem este că nu am chemat niciodată personal pozitiv Covid la lucru. Testăm în continuu personalul medical şi respectăm protocolul. Am luat măsurile epidemiologice necesare şi am mers mai departe. Nu suntem nici pe departe însituaţia în care să închidem sau Doamne fereşte să nu avem personal medical suficient sau să nu putem asiguraserviciile medicale. Părerea mea personală este că încondiţiile transmiterii comunitare intense o să mai fie probleme de acest gen şi nu numai la spital ci şi înalte instituţii” a adăugat managerul SJU Satu Mare.

Redăm în continuare comunicatul transmis de Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare referitor la cele semnalate:

„În urma testelor efectuate, la nivelul secţiei Oncologie au fost depistate mai multe persoane, medici, asistente medicale, îngrijitoare de curăţenie, pozitive la coronavirus. Pentru toate aceste persoane, majoritatea asimptomatice, s-a luat măsura izolării lor conform protocoalelor în vigoare.

Pentru a nu crea sincope în efectuarea tratamentelor pacienţilor oncologici, s-a luat măsura rechemării din concedii, zile libere, personalului medical din cadrul secţiei. În felul acesta se poate asigura asistenţa medicală în regim normal. Drept urmare, conducerea SJU Satu Mare asigură pacienţii că nu se întrerupe şi că nu este perturbată activitatea secţiei Oncologie. Pacienţii care necesită tratamente oncologice vor beneficia în continuare de medicaţia prescrisă de medici atât în cadrul secţiei pentru cei internaţi cât şi care se prezintă în ambulatoriul prespitalicesc.

Pentru protejarea personalului, a pacienţilor, s-au igienizat toate spaţiile din cadrul secţiei şi a ambulatoriului.

S-a efectuat testarea personalului medical din cadrul secţiei. În cazul unor teste pozitive se va lua decizia izolării celor în cauză.

Totodată, conducerea Spitalului precizează că la internare, toţi pacienţii sunt testaţi la coronavirus. Până la primirea rezultatelor sunt considerate cazuri potenţial pozitive iar pacienţii sunt izolaţi în saloane speciale.

În cadrul unităţii există suficiente echipamente de protecţie pentru personalul medical care intră în contact cu potenţiali pacienţi infectaţi cu coronavirus.”