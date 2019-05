Florin Piersic şi proiectele Reactor şi UNTEATRU, cei mai aplaudaţi laureaţi ai Galei UNITER 2019

Actorul Florin Piersic, în vârstă de 83 de ani, a primit din partea Senatului UNITER premiul pentru întreaga carieră în cadrul spectacolului de gală care a avut loc, luni seară, la Teatrul Naţional Cluj-Napoca. Actriţa Maia Morgenstern şi regizorul Cristian Pepino au fost recompensaţi de asemenea pentru întreaga lor activitate, iar „Povestea prinţesei deocheate”, imaginat de Silviu Purcărete, a fost ales cel mai bun spectacol. Proiectele Reactor de creaţie şi experiment din Cluj şi UNTEATRU din Bucureşti au primit cele mai calde aplauze din partea publicului.

„Rebengiuc, nu-mi vine să cred că ai venit în sală să mă aplauzi! Spune-i Marianei Mihuţ că o iubesc de nu mai pot. E bine că am primit acest premiu la 83 de ani, pentru că dacă îl primeam după ce aş fi plecat la stele, nu mai avea nicio valoare. Aici, pe această scenă, am debutat cu o singură replică: Să facem grevă! Astăzi e replica care se potriveşte cel mai bine”, au fost primele cuvinte pe care le-a spus artistul, stârnind aplauze.

„Am debutat în piesa „Pentru fericirea poporului”. La repetiţii, săream pe o masă. La premieră, cineva a venit la mine şi mi-a spus, ştii cine e în sală? Petru Groza! Mă doare în fund! Când am sărit, s-a rupt masa şi am zis şi eu „Să facem grevă!” Şi când am ajuns acasă, am întrebat-o pe mama: Cum a fost? Excepţional, dar de fiecare s-a rupt masa? Nu, doar acuma!”, iar tata mi-a spus: Fă-te, mă, doctor veterinar!”, a povestit actorul cu umorul caracteristic, făcându-şi colegii de scenă să-l aplaude în picioare.

Emoţionat, Florin Piersic a spus în finalul discursului: „Dacă v-am supărat în seara asta cu ceva, mă bucur din toată inima! Să vă dea Dumnezeu sănătate!”.

Premiile Galei UNITER

Premiul Senatului UNITER (actor) – Florin Piersic

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal – Andrei Huţuleac, pentru rolul Randle P. McMurphy din spectacolul Zbor deasupra unui cuib de cuci de Dale Wasserman, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză la Teatrul Metropolis

Premiul Senatului UNITER (actriţă) – Maia Morgenstern

Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal – Ofelia Popii, pentru rolurile Seigen şi Shinnobu Sota din spectacolul „Povestea prinţesei deocheate”, scenariul Silviu Purcărete inspirat din „Sakura Hime Azuma Bunshô”, de Tsuruya Nanboku al IV-lea, regia Silviu Purcărete la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu.

Premiul Senatului UNITER (scenografie) – Nina Brumuşilă

Premiul pentru scenografie – Dragoş Buhagiar, pentru scenografia spectacolului „Povestea prinţesei deocheate”, scenariul de Silviu Purcărete inspirat din „Sakura Hime Azuma Bunshô”, de Tsuruya Nanboku al IV-lea, regia Silviu Purcărete la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu.

Premiul pentru excelenţă – Andreea şi Andrei Grosu, proiectul UNTEATRU

Premiul Senatului UNITER – Andreea Gavriliu

Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar – Natalia Călin, pentru rolul Doamna Bologa din spectacolul „Pădurea spânzuraţilor”, după Liviu Rebreanu, scenariul, regia şi universul sonor Radu Afrim la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti

Premiul Senatului UNITER pentru întreaga activitate (regie) – Cristian Pepino

Premiul Senatului UNITER – Florica Ichim

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar – Richard Balint, pentru rolul Mr. Lockhart din spectacolul „Navigatorul”, de Conor McPherson, în regia lui Cristian Juncu la Teatrul Naţional Târgu Mureş – Compania „Liviu Rebreanu”.

Premiul Senatului UNITER pentru critică teatrală – Doina Papp

Premiul pentru cea mai bună piesă românească a anului 2018 – Stela Giurgeanu, cu „Matidla şi groparii”

Premiul pentru întreaga activitate – Ilinca Tomoroveanu (post-mortem)

Premiul special al UNITER – Facultatea de Teatru şi Film din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Premiul pentru debut – Andreea Tecla şi Mădălina Niculae, pentru scenografia spectacolului R.U.R de Karel Čapek, regia Vlad Cristache la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, secţia germană

Premiul pentru critică de teatru – Călin Ciobotari

Premiul preşedintelui UNITER – Cornel Ţăranu

Premiul pentru teatru radiofonic – „Lupoica”, adaptare radiofonică de Domnica Ţundrea

Premiul pentru teatru tv – „Apostolul Bologa”, în regia lui Dominic Dembinski

Premiul special al Senatului UNITER pentru păpuşi şi marionete – Decebal Marin

Premiul Consiliului Britanic – Reactor de creaţie şi experiment – Cluj Napoca

Premiul pentru cea mai bună regie – Tompa Gabor pentru spectacolul „Neguţătorul din Veneţia”

Premiul pentru cel mai bun spectacol – „Povestea prinţesei deocheate”, regia Silviu Purcărete, Teatrul Naţional din Sibiu.