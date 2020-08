Florin Mureşan: Simt că îi sunt dator, că pot să mai ofer ceva fotbalului sătmărean

Imediat după promovarea echipei de fotbal a Clubului Sportiv Municipal în Liga 3 Zoltan Ritli ne declara că e nevoie de întăriri în lot şi că speră să “repatrieze” câţiva dintre foştii jucători ai Olimpiei.

Iată că în parte dorinţa lui s-a împlinit şi a reuşit să readucă la Satu Mare doi jucători valoroşi, pe Florin Mureşan şi Ervin Zsiga, jucători care, cu siguranţă, vor aduce un plus important la echipă.

Ieri am reuşit să stăm de vorbă cu Florin Mureşan care ne-a acordat un scurt interviu.

– Bine ai revenit Florine la Satu Mare! Ce te-a motivat să te întorci acasă?

– Motive au fost mai multe. Unele legate de familie, altele de cariera fotbalistică etc. Sunt căsătorit, am un băiat de 2 ani şi jumătate şi mi-a fost greu să stau departe de soţie şi băiat. Vreau ca fiul meu să fie mândru de mine, să mă poată vedea jucând fotbal pe stadionul Olimpia, pe terenul pe care mă simt minunat şi îl îndrăgesc cel mai mult. Apoi, mi-am dorit să joc fotbal la un alt nivel. Simt că îi sunt dator şi că mai pot să mai ofer ceva fotbalului sătmărean. Aşa că, cu priceperea şi puterea mea am să încerc să contribui la revigorarea fotbalului sătmărean.

– Ai jucat în ultimii doi ani şi jumătate în Germania, la o echipă de amatori. Nu a fost bine acolo?

– Da, chiar foarte bine din unele puncte de vedere, inclusiv financiar. Dar am jucat la amatori şi am simţit că trebuie, că mai pot juca la un nivel mai înalt. Am hotărât să mă întorc acasă, am discutat cu cei din conducerea CSM-ului, am ajuns la un acord, şi iată-mă gata să joc din nou pentru Satu Mare.

– Cum ţi se pare echipa, condiţiile actuale?

– Lot bun, jucători tineri, de viitor, antrenor ambiţios şi, îmbucurător, marea majoritate suntem sătmăreni. Din câte am constatat există şi stabilitate financiară la club aşa că, pentru Liga 3, totul pare a fi în regulă.

– Ai pomenit de Liga 3. Crezi că s-ar putea mai mult?

– E prea devreme să mă pronunţ în acest sens. Şi oricum, nu sunt eu în măsură să fac evaluări. Dar aşa ca o dorinţă, cred că ar fi minunat ca Satu Mare să aibă o echipă de Liga 2.

– Ai fost ultimul căpitan al Olimpiei în Liga 2. Ce amintiri ai din acele vremuri?

– Bune şi rele. Îmi amintesc cu plăcere de revenirea în Liga 2, de faptul că am fost, la un moment dat în cărţile promovării în Liga 1, de căldura suporterilor Olimpiei. Din păcate au venit momentele grele, problemele cu banii, cu jucătorii, cu antrenorii etc. Şi uite aşa ne-am trezit cu echipa desfiinţată. Mi-a fost foarte greu în acele zile şi nopţi. Sper să nu mă mai confrunt niciodată cu asemenea momente.

– Ai plecat în Germania cu doi foşti colegi, Şuta şi Munteanu. Ce fac acum cei doi?

– Au rămas în Germania. Şuta s-a lăsat de fotbal şi lucrează în timp ce Munteanu s-a transferat la o altă echipă de amatori.

– La final, adresează te rog câteva cuvinte iubitorilor fotbalului din Satu Mare.

– Îi salut, mi-e dor de ei, şi îi aştept în număr mare la stadion atunci când va fi posibil. Sper să nu-i dezamăgim şi să le putem oferi un fotbal de calitate.