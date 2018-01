Florin Mulcuțan susține că Satu Mare are potențial în box

Președintele Asociației Județene de Box consideră că în 2017 s-au autodepășit

A mai trecut un an din boxul sătmărean, urmează altul care se speră să fie măcar la fel de bun. La Satu Mare s-au organizat mai multe competiții, ne amintim aici de Centura Sătmarului, Cupa Voința și sigur de Cupa Căuașului din luna decembrie. Au participat zeci de sportivi de la cluburile sătmărene, de la cluburi puternice din țară, dar și din străinătate.

Sătmărenii au avut o comportare bună la toate cele enumerate mai sus. Dincolo de diferite cupe, cele mai prețioase rezultate se leagă de Patrik Bocsi de la AS Olimpia Căuaș și Marius Ptyetrar de la CS Voința. Primul, antrenat de Marius Stan, a devenit campion național la cadeți 40 kilograme, iar al doilea, pregătit de Toader Vârlan, a luat bronzul la Campionatul Național de tineret, 81 kilograme. Mai menționăm și faptul că Patrik a participat la Europeanul de cadeți, fiind primul sătmărean care a atins această performanță. Ambii sunt monitorizați de antrenorii federali în vederea competițiilor internaționale din anul 2018.

Pentru a afla cum a trecut anul 2017 pentru boxul sătmărean și care sunt planurile pentru anul în curs, am stat de vorbă cu Florin Mulcuțan – președintele Asociației Județene de Box Satu Mare.

Cum a fost anul 2017 pentru AJB Satu Mare și AS Olimpia Căuaș?

A fost un an foarte bun! Am reușit să scoatem un campion național după mulți ani, Patrik Bocsi de la AS Olimpia Căuaș care este la centrul olimpic de cadeți de la Brăila. Avem un medaliat cu bronz la tineret, în persoana lui Ptyetrar Marius de la Voința Satu Mare. Acesta este și el selectat în lotul național de tineret pentru Campionatele Europene, Mondiale și Jocurile Olimpice de tineret care vor avea loc anul acesta. În 2017 ne-am autodepășit în condițiile în care totuși am început o reclădire a boxului sătmărean în urmă cu cinci ani. Sper ca anul acesta să fim măcar la același nivel, vrem să facem performanță.

Mai exact ce vă propuneți pentru anul 2018?

Avem toată susținerea Federației Române de Box în legătură cu organizarea la Satu Mare a Campionatului Național de cadeți, undeva la sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai. Nu știu exact deoarece nu s-a definitivat deocamdată calendarul competițional intern. Avem susținere totală și din partea autorităților locale și județene. Este un lucru foart bun deoarece fără ei nu am reuși să facem aceste lucruri. Nu s-a întâmplat niciodată ca la Satu Mare să aibă loc o finală de campionat național. Cel puțin în istoria de după anii 90. Nu țin minte nici înainte.

Ce vă propuneți cu sportivii sătmăreni?

Patrik va merge mai departe, continuă pregătirea la centrul de la Brăila sub îndrumarea maestrului George Perțea și a antrenorului federal Valentin Vrânceanu. La fel și Ptyetrar Marius pleacă la Bacău unde se va pregăti de marele Relu Auraș în vederea competițiilor care urmează, naționale și internaționale. În 2018 încercăm să mai aducem în față 2-3 sportivi, avem niște surprize, acest lucru s-a văzut și la Cupa Căuașului din luna decembrie, unde sportivii de la noi din județ s-au comportat foarte bine. Avem potențial și este un lucru bun.

Declarațiile de mai sus au fost făcute în cadrul emisiunii Panoramic Sportiv din 8 ianuarie. Înregistrarea poate fi văzută AICI.