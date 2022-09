Florin Jianu (CNIPMMR): Săptămâna viitoare începe un nou program, IMM Invest Plus

Săptămâna viitoare începe un nou program intitulat IMM Invest Plus, unde dobânzile vor fi subvenţionate, iar creditele sunt consistente, atât pentru investiţii, cât şi pentru capital de lucru, a afirmat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderile Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), la evenimentul „Fonduri europene pentru IMM-uri 2021-2027”.

În cadrul dezbaterii s-au prezentat cele mai importante programe de finanţare dedicate IMM-urilor la nivel regional şi naţional, precum IMM Invest Plus, IMM Prod, Garant Construct, Start-up Nation, Programul de Microindustrializare, IMM Recover dar şi alte proiecte pentru IMM-uri în domeniul digitalizării, transformării digitale, specializare inteligentă sau internaţionalizare.

„În acest an, FNGCIMM a acordat peste 50.000 de garanţii, marea majoritate venind din IMM Invest, program care s-a încheiat la sfârşitul lunii iunie, urmând ca săptămâna viitoare să înceapă un nou program intitulat IMM Invest Plus. În ceea ce priveşte programele naţionale, am văzut la Start-up Nation că există în continuare cerere, motiv pentru care trebuie continuat şi susţinut printr-o comunicare publică adecvată, deoarece acest program reprezintă poarta de intrare în economie a tinerilor antreprenori”, a afirmat Florin Jianu.