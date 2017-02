Florin Iordache şi-a anunţat demisia. Ana Birchall preia interimatul

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a precizat că va anunţa joi decizia cu privire la mandatul său, după ce va discuta cu premierul Sorin Grindeanu.

UPDATE 18.00 Ministrul delegat pentru Afaceri Europene Ana Birchall e ministrul propus pentru a prelua, interimar, portofoliu de la Justiţie, după demisia lui Florin Iordache.

UPDATE 14.47. Florin Iordache a anunţat într-o scurtă conferinţă de presă susţinută joi după şedinţa de urgenţă că a demisionat din funţia de ministru al Justiţiei.

”De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria.

Stirea iniţială

„Voi discuta astăzi cu prim-ministrul şi vă voi anunţa decizia”, a declarat Iordache, la sosirea la MJ, potrivit Antena 3.

Miercuri, premierul Sorin Grindeanu a informat că va anunţa decizia sa în privinţa lui Florin Iordache după şedinţa de joi a Guvernului.

„O să am o discuţie cu dânsul în seara asta sau mâine dimineaţă, iar mâine, după şedinţa de Guvern, mâine după-masă, o să vă anunţ ce decizie am luat. (…) Decizia mea e luată”, a spus Grindeanu.

El a arătat că a avut discuţii şi cu reprezentanţii PSD cu privire la situaţia ministrului Florin Iordache.

„Este un Guvern (…) politic, dar există momente în care fiecare dintre noi trebuie să luăm decizii. Am avut discuţii cu liderii politici. Liderii politici şi-au spus — (…) unii dintre ei — punctul de vedere. (…) Această primă discuţie pe care o aştept din partea domnului Iordache, de data asta mai mult şi pe ceea ce s-a întâmplat prin decizia Curţii Constituţionale şi pe ceea ce se va întâmpla şi mâine, dar nu schimbă în niciun fel decizia”, a precizat premierul.