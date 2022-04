Florin Gardoş spune adio carierei de fotbalist

Din 33, 23 de ani şi i-a dedicat sportului rege

Florin Gardoş, fost fundaş al naţionalei României, şi-a anunţat sâmbătă seară retragerea din activitatea de fotbalist. Anunţul a fost făcut printr-un mesaj postat pe Facebook. Prezentăm o parte din mesajul lui Florin Gardoş care a pornit spre fotbalul mare din Satu Mare.

”În 2008 eram rezerva echipei Concordia Chiajna, în L2. Aveam acasă un poster cu Steaua, cu bucuria câştigării titlului din 2006. Era prima etapă, la Ploieşti. Stăteam pe bancă şi mă gândeam: ”Ce tare ar fi să ajung la Steaua!”. Apoi mi-am dat una peste ochi şi mi-am dat seama că eu nici nu apucasem să debutez în Liga a 2-a. Nea Liţă a strigat la mine: ”Florine, hai că intri!”. În august 2010, ajunsesem la Steaua. Era a 4-a etapă din tur, în Ghencea. Stăteam pe bancă şi mă gândeam: ”Wow, sunt la Steaua! Cum ar fi s-ajung în Premier League?”. M-am scuturat repede şi mi-am dat seama că eu nici nu apucasem să debutez în Liga 1. „Mister” Ilie Dumitrescu a strigat la mine: ”Florine, hai că intri!”. În 2014 am ajuns în Premier League, de data asta antrenor era Ronald Koeman. Şi povestea s-a repetat. Acum, la 23 de ani de când am călcat prima oară pe un stadion de fotbal, am decis că e momentul să pun punct carierei de fotbalist profesionist. Le mulţumesc antrenorilor, colegilor, suporterilor şi tuturor celor care m-au ajutat să-mi trăiesc visul. Pentru mine urmează un nou capitol. Vă mulţumesc că îmi sunteţi alături”, a notat fotbalistul sătmărean care a lăsat să se înţeleagă că nu se va îndepărta de fotbal urmând să ocupe o funcţie în cadrul unui club.

În vârstă de 33 de ani, Gardoş şi-a început cariera în anul 1998, la Satu Mare, prima legitimare fiind la Olimpia. A urmat LPS Satu Mare, Florenţa Odoreu şi Someşul Satu Mare. Ulterior a jucat în cariera lui la echipe importante din România şi străinătate, Concordia Chiajna, Steaua, Southampton, U. Craiova, Poli Iaşi şi, ultima dată, Academica Clinceni. El a făcut parte din naţionala României în perioada 2011-2017, evoluând în 13 meciuri.

Pe vremea când era la Southampton a suferit o accidentare gravă, ruptură de ligamente la genunchiul stâng care i-a afectat negativ cariera.

Are în palmares titlul de campion al României cu Steaua în 2013 şi 2014, Cupa României în 2011 tot cu Steaua şi în 2018 cu Universitatea Craiova şi Supercupa României cu Steaua în 2014.