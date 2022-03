Florin Fabian şi-a dat demisia de la conducerea tehnică a Ripensiei Timişoara

Nemulţumit de decizia conducerii clubului, care a decis să nu mai înscrie echipa în Liga 2 în sezonul următor, Florin Fabian a decis să plece de la conducerea tehnică a Ripensiei Timişoara.

Decizia clubului a fost anunţată de patronul Dumitru Mihu la sfârşitul săptămânii trecute, înaintea meciului pe care Ripensia trebuia să-l joace cu FC Braşov. ”Ca urmare a deciziei conducerii clubului de a anunţa în cursul săptămânii trecute, atât stafful, cât şi jucătorii faptul că Ripensia va evolua din sezonul viitor în Liga a 3-a, am decis în mod natural şi de comun acord încetarea colaborării. Obiectivele fundamentale agreate iniţial au fost schimbate radical, de la angajamentul menţinerii echipei în liga secundă pentru acest sezon (fapt îndeplinit), la crearea unei echipe competitive pentru atacarea unui loc de playoff în sezonul următor. Momentul anunţului a fost total inoportun, înaintea meciului cu FC Braşov, acesta afectând din punct de vedere sportiv şi moral randamentul echipei” a declarat Florin Fabian pentru reporterii de la site-ul ”Liga2.ro”. De altfel acest lucru s-a văzut în meciul de sâmbătă cu FC Braşov când Ripensia a cedat pe teren propriu, scor 2-3, în faţa echipei din Braşov.

Revenind la Florin Fabian, acesta s-a întors deja la Satu Mare. Contactat, fostul jucător al Olimpiei Satu Mare de acum 25 de ani, ne-a confirmat informaţia legată de despărţirea de Ripensia. ”Nu mai puteam să accept să rămân la Ripensia. La semnarea contractului am convenit ceva, ne-am fixat un obiectiv pe termen mai lung. Schimbarea acestuia m-a determinat să îmi închei activitatea la Ripensia. Cu regret pentru că eu consider că am făcut lucruri bune acolo. Dar nu pot să accept să antrenez în Liga 3” ne-a spus Fabian.

Despre proiectele de viitor nu am aflat prea multe de la Florin Fabian el fiind destul de rezervat în a face declaraţii în acest sens. ”Am ceva în vizor. Dar nu pot să fac afirmaţii în acest moment”. El a precizat că vrea să facă performanţă şi că nu va accepta oferte sub un anumit nivel de competitivitate.

Florin Fabian a stat pe banca Ripensiei în 9 partide, etapele 12-19 din sezonul regular, respectiv prima etapă în playout. Cu Fabian antrenor, Ripensia a înregistrat trei victorii, trei rezultate de egalitate şi trei înfrângeri. Ripensia se află pe locul 3 în Grupa B din playout, la 8 puncte diatanţă de locul 5 care duce direct în Liga 3.

În vârstă de 47 de ani, Florin Fabian este un produs al Olimpiei Satu Mare echipă la care a jucat de la pitici până la seniori. În 1997 s-a transferat de la Olimpia la Electroputere Craiova, apoi la Universitatea Craiova după care a mai jucat la UTA, Olimpia, Diosgyor etc. Estea internaţional de tineret al României.

Ca antrenor şi-a început cariera la Victoria Carei după care a mai pregătit Olimpia, Arieşul Turda, Minaur, ACS Recea, Ripensia, Primavera Satu Mare. Este deţinător al licenţei Pro.