Florin Cîţu va propune o creştere a salariului minim cu 8%

Premierul Florin Cîţu a declarat joi că va propune Consiliului tripartid o creştere a salariului minim cu 8%, dar de la 1 decembrie sau 1 noiembrie, nu de la începutul anului viitor. Prim-ministrul îşi doreşte găsirea unei soluţii până la 1 octombrie. „Este o propunere de creştere a salariului minim din partea patronatelor, de 8 la sută parcă, şi o propunere din patea sindicatelor, de creştere de 10%, deci propunerile sunt foarte aproape una de alta”, a spus premierul, la TVR 1.

Florin Cîţu susţine că tebuie găsită o soluţie care să poată fi aplicată în fiecare an: „Aş vrea să ne gândim totuşi la o formulă care să poată fi aplicată în fiecare an, nu să discutăm în fiecare an o creştere, un procent de creştere, vreau să fie ceva transparent, ca toată lumea să ştie. Ceea ce e bine anul acesta este că discutăm acum, nu în decembrie. Vreau să fie aprobat cât mai repede ca toate companiile să ştie exact ce costuri vor avea anul viitor cu salariul minim. (…) Mă gândesc să facem o creştere de 8%, dar să fie de la 1 noiembrie sau 1 decembrie şi atunci să fim mai aproape de a avea creşterea de 10% pe care o propun cei de la sindicate”.