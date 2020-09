Florin Cîţu promite taxe mai mici

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu susţine că actuala Guvernare a eliminat o serie de taxe introduse de fosta guvernare. De asemenea, ministrul susţine că o guvernare liberală înseamnă taxe mai mici şi mai puţine pe care trebuie să le plătească toată lumea.

„Faptele vorbesc pentru noi. Guvernul socialist a introdus supra-taxarea contractelor part-time, am eliminat-o noi. A introdus TVA defalcat, am eliminat noi. A introdus supra-acciza la carburant, am eliminat noi. A introdus OUG 114, care a fost un armaghedon pentru sectorul privat, a distrus sectoare întregi din economie, am eliminat noi. Asta este direcţia în care mergem noi.

Anul acesta, deşi ştim că este un an dificil, resursele sunt limitate, a început o criză – cea mai mare criză din ultima sută de ani – am reuşit să creştem punctul de pensie cu cea mai mare valoare. Au crescut şi alocaţiile pentru copii cu 20% chiar dacă acest proiect a trecut de Parlament fără sursă de finanţare.

O guvernare liberală înseamnă taxe mai mici, puţine, şi le plăteşte toată lumea, fără discriminări”, a declarat Florin Cîţu.