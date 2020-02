Florin Cîțu a refuzat încă o dată audierea la Senat

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu a refuzat și marți să se prezinte în fața Comisiei Economice din Senat pentru a explica ultimele împrumuturi angajate în numele României.

Ministrul a trimis o scrisoare comisiei în care arată că instituția pe care o conduce nu se ocupă de politica de creditare sau de contractarea datoriei publice.

„MinisterulFinanțelorPublicenuse ocupă de politica de creditare a țării și nici de contractarea de datorie publică. Dacă nu cumva este o confuzie sau o eroare de redactare a invitației pe care ne-ați făcut-o, vă informăm că alte instituții, respectiv băncile comerciale se ocupă de politica de creditare”, se arată în scrisoarea transmisă președintelui Comisiei economice, Daniel Zamfir.

Într-o postare pe pagina de socializare, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu îl acuză pe Daniel Zamfir că l-a atacatîntr-un mod completsuburban și spune că președintele Comisiei Economice din Senat este „analfabet economic”.

„De câteva luni sunt atacat într-un mod complet suburban de mai mulți PSD-iști în frunte cu inginerul Zamfir, seful comisiei economice din Senat (?). (…) Limbajul inginerului Zamfir este nedemn pentru orice cetățean dar mai ales pentru un senator în Parlamentul României. Am decis să numai am niciun fel de comunicare cu această persoană. Zamfir, să-ți fie rușine! Am atașat invitația care arată un analfabetism economic greu de imaginat la acest nivel și răspunsul meu pentru semnatari.”, scrie Florin Cîțu.