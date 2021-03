Floretista Maria Chiorean, în formă bună după o pauză de peste un an

Campionatul Naţional de floretă la cadeţi şi juniori a început miercuri în Bucureşti. În prima zi s-a desfăşurat proba feminină la cadeţi, la start prezentându-se 25 de sportive din ţară. Cel mai bun loc de la CS Satu Mare l-a obţinut Maria Chiorean.

Cu 7 victorii şi 3 înfrângeri, în cele două runde de grupe, sătmăreanca a trecut pe tabloul de 32 de Sofia Voicu (Balestra Bucureşti), cu un sec 15-0. În continuare, Maria Chiorean a eliminat-o pe Dalia Preda (Triumf Bucureşti), scor 15-12, după care a pierdut pe tabloul de 8 împotriva floretistei Karina Vasile (CSA Steaua), scor 3-15. De precizat că stelista a şi câştigat titlul naţional. Sătmăreanca a încheiat concursul pe locul 8.

”Maria s-a comportat foarte bine având în vedere că vine după o pauză competiţională de mai bine de un an. A făcut meciuri foarte bune în condiţiile în care are 15 ani, adică mai are un an de speranţe. Ne bucurăm pentru rezultatul obţinut azi”, ne-a declarat antrenorul Arnold Izsaki.

Rezultatele celoralalte sătmărence: Sara Serghie – locul 20, Rebeka Draveczky – 22.

Campionatul de la Bucureşti continuă. Program şi sportivii de la CS Satu Mare participanţi:

Joi, 11 martie, feminin-junioare: Maria Chiorean, Rebeka Draveczky, Sara Serghie, Diana Virag, Melissa Korossy, Teodora Şofran, Diana Şuta.

Vineri, 12 martie, masculin-cadeţi: Adam Doboczi, Răzvan Nojea, Nicolas Pop, Matei Serghie.

Sâmbătă, 13 martie, masculin-juniori: Adam Doboczi, Răzvan Nojea, Nicolas Pop, Matei Serghie.

Floreta de la CS Satu Mare este antrenată de Arnold Izsaki, Dan Şuta, Attila File şi Eva Lengyel.