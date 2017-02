Firmele private româneşti, mai profitabile decât cele străine în 17 din cele mai mari 20 de sectoare din economie

În 17 din 20 de mari sectoare din economie, care acoperă 78% din cifra de afaceri a tuturor com­paniilor din Ro­mâ­nia, firmele cu capital privat românesc sunt mai profi­tabile decât cele străine, iar cele mai mari dife­renţe sunt în construcţii, indus­tria alimentară şi agricultură.

De exemplu, firmele private româneşti au desfăşurat afaceri de 27 mld. lei în 2015 în construcţii de clă­­diri şi au obţinut un rezultat net (pro­fituri nete plus pierderi) de 1,9 mld. lei, deci o rată a rezultatului net de 7%. În schimb, firmele străine din a­celaşi sector, care au avut afaceri de 7,5 mld. lei în 2015, au declarat un rezultat net (sumă profituri nete plus pierderi) de -0,8 mld. lei în acel an, arată datele Registrului Comer­ţu­lui.

În industria alimentară firmele private româneşti au avut afaceri de 25 mld. de lei în 2015 şi au raportat un rezultat net de 0,9 mld. lei, adică o marjă de profit de 3%, în timp ce fir­me­le străine au raportat un rezultat net ne­gativ de -0,3 mld. lei la afaceri de 17 mld. lei.În agricultură, firmele pri­va­te româneşti au declarat o marjă de profit de 6% faţă de 1% fir­mele stră­ine.

În comerţ, marja de profit este de 3% la companiile pri­va­­te ro­mâ­neşti faţă de 2% în cazul ce­lor străi­ne, în transport este de 5% fa­ţă de 3% străini, iar în activităţile de ser­­vicii în tehnologia informaţiei mar­­­ja de profit la firmele româneşti es­te de 13% faţă de 6% la firmele străi­­ne.