Firmele de inspecţii la instalaţiile de gaze îi tapează pe sătmăreni

Firme sătmărene care efectuează inspecţii periodice la centrale termice de apartament, la aragaze şi la instalaţiile aferente încasează profituri de peste 80%, pe spinarea omului de rând. Efortul lor se limitează la circa 5 minute de verificare cu un detector de gaze, urmat de întocmirea unei ”fişe de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale”, de un contract de prestări servicii, un ”formulat de apreciere privind calitatea lucrărilor realizate”, o factură şi o chitanţă. Practic, reprezentanţii firmei fac o plimbare până la domiciliul clientului şi încasează 180 de lei, din care plătesc desigur impozit. Sătmărenii informaţi au aflat însă că există şi oferte mai bune, la aproape la jumătate de tarif.



Iată ce ne spune unul dintre cititorii noştri: ”În această lună îmi expiră termenul de verificare (2 ani) la centrala termică de apartament, la aragaz şi la instalaţia aferentă. De ani de zile, plăteam la o firmă câte 120 de lei în 2015, 150 de lei în 2017. Anul acesta, încă din martie am primit patru oferte. Nu ştiu de unde au aflat ei că am ajuns aproape de termen. Cu vreo 2 săptămâni înainte de termen, am solicitat oferte de tarife de la fiecare şi nu mică mi-a fost mirarea când am aflat că unele lucrează cu tarife aproape duble, de 180 lei, adică îi belesc pe clienţi. În aceste condiţii, era normal să-mi aleg firma cu cea mai bună ofertă, respectiv de 100 de lei. M-am întrebat: dacă firma care încasează 100 de lei are profit mulţumitor (că doar nu munceşte degeaba), atunci ce profit are cel care încasează 180 de lei?”, îşi încheie relatarea cititorul nostru.