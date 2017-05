„Fior di Szatmar”, prima competiţie de arte marţiale istorice europene la Satu Mare

Practicanţii de HEMA transpun teoria descoperită din izvoarele istorice, în tehnici practice şi eficiente într-un duel cu săbii

Artele Marţiale Istorice Europene, sau lupta cu săbii medievale, cum se mai spune prin popor sunt cunoscute la nivel internaţional sub acronimul H.E.M.A. (Historical European Martial Arts). O disciplină care ne fascinează şi astăzi, dar care trebuie mai întâi resuscitată.

În aceeaşi măsură ajutate cât şi încurcate de popularitatea divertismentului cu tentă medievală, Artele Marţiale Istorice Europene sunt mai mult decât sport. Prin interpretarea manuscriselor medievale, entuziaştii acestui sport, mulţi dintre ei istorici de profesie, au reuşit să răstoarne multe dintre miturile medievale create de cinematografia modernă, de industria jocurilor pe calculator sau pur şi simplu de faptul că istoricii, printr-o abordare pur teoretică, nu au reuşit să înţeleagă foarte bine elementele combative din Evul Mediu şi nu numai. Având şi latura academică prin arheologia experimentală, practicanţii de HEMA transpun teoria descoperită prin izvoarele istorice, în tehnici practice şi foarte important, eficiente, într-un duel. Latura sportivă vine în ajutorul componentei academice, deoarece tehnicile studiate întâlnesc astfel oponenţi reali care vor contesta discursul de arme si vor atenţiona de fiecare dată când interpretarea unui izvor este eronată, prin simplul fapt ca tehnica rezultată din interpretare se va dovedi ineficientă.

Deşi în Europa, sportul exista din anii 70, Primul Club de HEMA din România s-a înfiinţat abia acum 4 ani la Bucuresti. Răzvan Marinescu, fost scrimeur a decoperit HEMA de pe internet şi a înfiinţat clubul Societas Milites Gatae. “Suntem cam 30 acum. Şi creştem! Tocmai am fost recunoscuţi împreună cu Gebeleizis de aici de la voi din Satu Mare, de către Federaţia Internaţională de HEMA. Mai trebuie doar să ne recunoască şi Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru că momentan, din punct de vedere juridic, în România suntem doar activitate recreativă. E trist să vezi ca e mai uşor să obţii recunoaştere internaţională, decât să fi recunoscut la tine acasă… Dar ce să faci? Ăştia suntem! Oricum, eu ma bucur să văd că Gebeleizis se mişcă bine, comunitatea creşte şi încep să apară evenimentele.”

Singurul Club de H.E.M.A. din Transilvania s-a fondat acum un an la Satu Mare

Mădălin Drago;, un tânăr sătmărean pasionat de acest sport a fondat clubul Gebeleizis. “Mi-am dorit foarte mult să fac HEMA. Am cautat pe net şi am văzut că singurul club din ţară e la Bucureşti. Atunci m-am hotărât să-mi fac clubul meu. M-au ajutat foarte mult părinţii, câţiva prieteni apropiaţi, cei din Bucureşti şi comunitatea internaţională. Pe internet există foarte multe informaţii iar oamenii din HEMA sunt foarte receptivi şi sar mereu în ajutor. Sfaturi, informaţii, surse de studiu, furnizori de echipamente, cam tot ce-am avut nevoie. Aşa am început, acum ne extindem. Am început demersurile să deschidem o filială şi la Cluj. Acolo cred că va merge mai repede pentru că sunt mai mulţi oameni interesaţi de acest sport. La Satu Mare suntem încă puţini practicanţi, dar sperăm ca numărul lor să crească după Fior di Szatmar.”

Fior di Szatmar l-a adus în Satu Mare pe multiplul campion mondial Axel Pettersson

Primul eveniment HEMA de anvergură din Romania a avut loc în acest weekend la Satu Mare. Organizat de Asociaţia Sportivă Gebeleizis, acesta a adus pe lângă sportivii din ţară şi câteva nume sonore din comunitatea internaţională HEMA precum Tobias Zimmerman, specialist în sabie mică, armă rezervată duelurilor civile, care a ţinut un curs despre câteva tehnici de bază ale acestei arme, sau Axel Pettersson, multiplu campion mondial de spadă lungă, spada, sabie şi alte arme. Axel a tinut un curs extensiv despre mobilitatea în duel, fluiditatea loviturilor şi a paradelor, precum şi aspecte de strategie în luptă. Totodată Axel a fost arbitrul principal în competeţia de sâmbătă. “Pe avion, venind din Australia, mă gândeam că voi arbitra o competeţie uşor caraghioasă. Având în vedere faptul că HEMA e foarte tânără în România, mă aşteptam să văd nişte sportivi uşor neîndemânatici. M-am înşelat! Spre surprinderea mea, nivelul sportivilor a fost foarte ridicat. Chiar dacă nu am văzut tehnici extrem de complicate, tehnicile folosite au fost executate frumos. Mă bucur mult să vad că românii au mentalitatea corectă în duel şi evită loviturile duble; ceea ce nu se prea întâmplă prin alte părţi şi e păcat. Adică, dacă spadele ar fi ascuţite, într-o lovitură dublă ambii spotivi ar fi grav raniţi deci ambii ar pierde duelul. De ce ai face asta? Eu sunt optimist în ceea ce priveşte evoluţia HEMA atât în lume, cât şi aici la voi. Sigur sunt voci care spun că se va degrada deoarece mentalitatea se va orienta spre obţinerea de puncte şi nu spre simularea efficientă a unui duel pe viaţă şi pe moarte, aşa cum s-a întâmplat cu scrima modernă, dar eu cred că tocmai dorinţa de a simula lupta medievală este ceea ce-i motivează pe practicanţii de HEMA, deci mentalitatea potrivită va rezista în timp. Vreau să felicit organizatorii! Aştept să mă chemaţi şi anul viitor.”, ne-a declarat Axel Pettersson.

Un sport pentru oricine!

În percepţia generală, lupta cu săbii este un sport rezervat voinicilor, în care vârsta înaintată sau un corp mai puţin puternic reprezintă un impediment. Nimic mai fals însă! Arma are prin sinea ei scopul de a anula avantajul forţei şi de a transfera importanţa elementelor componente ale duelului, spre experienţă, adaptabilitate şi strategie, elemente care au primat în evoluţia omului de-a lungul istoriei. Din acest motiv, în HEMA, putem întâlni luptând de la egal la egal, bărbaţi şi femei, iniferent de vârstă sau atribute fizice. “Există arme, tehnici şi strategii eficiente pentru fiecare”, aşa cum ne-a spus Alina Dragoescu, una dintre cele 4 reprezentante ale sexului frumos care au participat la competiţia de sâmbătă. La urma urmei, există nenumărate izvoare istorice care fac referiri la cavaleri din Evul Mediu care chiar şi la vârste înaintate, reprezentau un pericol demn de luat în seamă pe câmpul de luptă medieval. Nu trebuie decât să amintim nume precum Ştefan ce Mare şi Sfânt, El Cid, Bertrand du Guesclin sau William Marshal, pentru a vedea cum experienţa şi o strategie potrivită permit unui om de vârstă înaintată să învingă în luptă adversari mai tineri.

Prima ediţie “Fior Di Szatmar” aduce deci un sport frumos, în atenţia sătmarenilor, şi nu numai. Conceput ca o invitaţie la cunoaştere, spectacolul de arme din acest sfârşit de săptămână a unit entuziaşti din România, Ungaria, Germania, Rusia şi Anglia oferind publicului sătmărean, primul contact direct cu lumea HEMA. Finanţat în parte prin programul Youth Bank Satu Mare, program despre care aţi mai citit in paginile noastre, Fior di Szatmar dovedeşte că atunci când spiritul de iniţiativă şi determinarea întâlnesc bunăvoinţă din partea câtorva reprezentanţi ai mediului de afaceri, lucrurile frumoase se întamplă în Satu Mare.