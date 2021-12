Finanţiştii sătmăreni dau o mână de ajutor Centrului de Transfuzie Sanguină

Apelul lansat de Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare privind implicarea în actul donării de sânge nu a rămas neauzit de comunitatea sătmăreană.

Iată că de această dată un răspuns ferm a venit din partea profesioniştilor din Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare şi Sindicatul Samfisc Satu Mare. Sensibili la nevoile semenilor aflaţi pe un pat de spital, dar şi a crizei de sânge cu care se confruntă centrul în această perioadă marcată de pandemie, finanţiştii sătmăreni au răspuns pozitiv acţiunii de donare. Astfel, la data de 9 decembrie, un număr de 53 de persoane au donat sânge. În acest sens, o echipă mobilă a Centrului de Transfuzie Sanguină Satu Mare s-a deplasat la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare şi al Sindicatului Samfisc Satu Mare.

Pentru echipa medicală a centrului, o mai mare bucurie decât aceea de a vedea că oamenii doresc să se implice şi să ajute nu există, fiecare gest orientat înspre susţinerea vieţii fiind apreciat. Valoarea importanţei donării de sânge a fost înţeleasă pe deplin de câteva instituţii sătmărene care în mod periodic vin în ajutorul centrului. Sunt donatorii fideli, la fel cum sunt şi mulţi alţi sătmăreni devotaţi susţinerii binelui.

După cum a semnalat şi managerul Centrului de Transfuzie Sanguină Satu Mare, dr. Doiniţa Crişan, exemplul finanţiştilor sătmăreni este unul demn de urmat şi de către alte instituţii publice, implicit, firme private.

“Pe această cale Centrul de Transfuzie Sanguina Satu Mare le mulţumeşte pentru gestul simplu, dar atât de însemnat pe care l-au făcut. Ne adresăm tuturor cetăţenilor, care se află într-o stare de sănătate bună, să doneze sânge! De asemenea, persoanelor care au suferit, ca urmare a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 şi care s-au vindecat, le adresăm rugămintea să doneze plasmă!

Donarea de sânge şi plasmă reprezintă un gest simplu, care însă, poate salva vieţi şi de care persoanele aflate în suferinţă, în stare critică, au mare nevoie pentru a avea o şansă la viaţă.

Doar împreună, uniţi, vom putea depăşi aceste vremuri fără precedent pe care le traversăm”, a spus managerul centrului, dr. Doiniţa Crişan

Condiţii pentru donare

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii: orice persoană care doreşte să doneze sânge trebuie să se prezinte, pentru identificare, cu un document (ex. buletin, CI, carnet de conducere sau paşaport, etc.); să aibă vârsta cuprinsă în intervalul 18 – 60 ani (la prima donare, peste 50 ani numai cu acordul medicului de la triaj); greutate 50-100 kg femeile, 60-110 kg bărbaţii; tensiunea arterială: 60 – 100 mm Hg cu 100 – 180 mm Hg, pulsul regulat, 50-100 bătăi-minut; hemoglobina în intervalul 12.5-17.5 g/dl femeile, 13.5 – 19.5 g/dl bărbaţii; să nu fi suferit în ultimele luni intervenţii chirurgicale, tatuaje; femeile să nu fie însărcinate, în perioada de alăptare, lăuzie, în perioada menstruală (la 5 zile după menstruaţie se poate dona); să nu prezinte afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni ale sistemului nervos central, tendinţă patologică la sângerare, afecţiuni hematologice, renale, metabolice (diabet zaharat) şi endocrine, reumatologice şi imunologice, dermatologice, boli profesionale, boli infecţioase (hepatite virale, etc.), parazitare, afecţiuni maligne, TBC, ulcer, persoane pensionate medical. Specialiştii recomandă ca dimineaţa înainte de donare să serviţi un mic dejun (fără grăsimi), să vă hidrataţi şi să nu fumaţi înainte şi după donare cel puţin o oră.

Beneficiile donării

La o donare de sânge se recoltează 450 ml sânge, cantitate care se reface ca volum în câteva ore, celular în două săptămâni.

Trusa de recoltare este sterilă şi de unică folosinţă şi nu există riscul de contaminare. O donare de sânge poate salva 3 vieţi!

Beneficiile donării de sânge: efectuarea testelor de laborator din sângele recoltat; grupa sanguină, Rh D, hepatită B, C, HIV, HTLV, ALT, lues, etc. şi eliberarea Buletinelor de analiză la cerere. După donare, sângele este împrospătat, imunitatea organismului creşte, riscul de accident vascular şi de paralizie se reduc cu până la 30%. La fiecare donare se pierd 650 de calorii.

De asemenea, se monitorizează starea de sănătate. În urma donării se eliberează o adeverinţă pentru 1 zi liberă de la locul de muncă sau o zi scutire pentru elevi, studenţi şi militari în ziua donării. Fiecare donator primeşte 7 bonuri de masă.