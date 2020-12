Final de sezon excelent pentru Ianis

După un sezon de toamnă ezitant, cu evoluţii palide, neconvingătoare, motive pentru care şi-a pierdut locul de titular la echipa naţională şi la cea de club, Iani Hagi are un final de an exploziv. Dovadă reuşitele sale din ultmele meciuri din campionatul Scoţiei.

Mai întâi, în meciul cu St. Johnstone, Hagi a intrat în teren în minutul 60 şi a pasat decisiv la golul lui Roofe cu care Rangers a egalat scorul după care au mai venit două goluri. Apoi, titular în meciul cu Motherwell (3-0), Hagi a marcat un gol şi a pasat decisiv la un alt gol. Iar în utima etapă a sezonului, în meciul cu Hibernian, Hagi junior a marcat unicul gol al meciului, gol cu care Rangers a câştigat meciul şi implicit cele trei puncte.

Dar Ianis are cifre excelente şi la un alt capitol, cel al paselor de gol. Are şapte pase decisive, fiind pe locul 2 în acest clasament, după James Tavernier, colegul lui de la Rangers care are la activ nouă pase decisive. După 20 de etape, Rangers e lider în Scoţia cu 56 de puncte. Podiumul e completat de Celtic (37p, 16 meciuri) şi de Hibernian (36p 20 de meciuri.