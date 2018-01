Filarmonica a oferit publicului două Concerte de Anul Nou

Solistă a fost soprana Livia Antal de la Opera Maghiară din Cluj-Napoca

După cum ne-am obișnuit în ultimii ani, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii “Dinu Lipatti” a fost prezentat de două ori, de fiecare dată cu sala plină, joi și vineri seara. Bagheta dirijorală a fost încredințată maestrului Ștefan Novak.

Abia revenită din China, unde a susținut 12 concerte cu același caracter festiv și bazate tot pe universul muzical al familiei Strauss, orchestra a parcurs cu dezinvoltură un program lung și adesea interesant, dirijat de fostul lor coleg integral din memorie și cu mâna sigură cu care și el ne-a obișnuit în aparițiile sale. Au fost marșuri, valsuri și polci, atât de sine stătătoare, cât și incluse în lucrări scenice (opereta “Voievodul țiganilor” de exemplu).

În aceeași notă dezinvoltă a evoluat și solista serii, soprana Livia Antal, pe care am avut ocazia s-o vedem anul trecut pe scena Operei Maghiare din Cluj-Napoca în două opere mozartiene, “Don Giovanni” și “Nunta lui Figaro”, despre care am și scris în acel moment. A cântat patru piese, fiecare de altă factură: o arie de musical (“I could have danced all night” din “My Fair Lady” de Loewe), o arie de operetă (un cântec valsat din “Die Dubarry” de Millocker), o canțonetă de Luigi Arditi și o celebră arie de operă, “Aria bijuteriilor” din “Faust” de Charles Gounod. Vocea plăcută și agilă, dublată de carismă, le-a plăcut sătmărenilor prezenți, aplauzele fiind pe măsura prestației.

Desigur, Concertul de Anul Nou s-a încheiat cu Marșul Radetzky, un moment mult așteptat, interactiv și cu valoare, i-am spune, ritualică, de start bun în noul an. Ne-am bucurat să vedem copii în sală, implicați în muzică (o fetiță îi făcea concurență serioasă dirijorului și nu-i lipsea deloc simțul ritmului). Stagiunea va continua joia viitoare cu un nou program accesibil, o seară de tango simfonic cu Analia Selis și Mariano Castro, dirijată de un nume important al Operei Maghiare, Horvath Jozsef.

Filarmonica s-a mândrit, în hol, cu un afiș de mari proporții al concertului susținut în data de 1 ianuarie la Beijing. Despre turneul din China găsiți mai multe amănunte, și fotografii, în Informația de Duminică.