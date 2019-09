Fifor îşi încheie interimatul la Ministerul de Interne

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris, joi, pe Facebook, că este ultima zi în care conduce interimar Ministerul Afacerilor Interne, iar într-un moment extrem de important instituţia rămâne fără ministru. ”Klaus Iohannis este în campanie şi face tot ce poate să blocheze Guvernul, forţând peste măsură legile şi Constituţia”, susţine Fifor, care afirmă că atitudinea preşedintelui este ”o dovadă de dispreţ pentru oameni”.

“Astăzi încetează mandatul meu interimar la Ministerul Afacerilor Interne. Am încercat să-mi fac datoria în mod responsabil. Am luat imediat măsuri pentru reformarea sistemului de siguranţă a cetăţeanului. Am colaborat excelent cu dl. Raed Arafat la elaborarea ordonanţei de urgenţă 62/2019 prin care am îmbunătăţit sistemul 112. Am început procesul de reformare a funcţiilor de conducere din MAI. Atât cât mi-a stat în putinţă şi cât mi-a permis legea, i-am sprijinit pe anchetatorii care investighează cazul de la Caracal”, a scris, joi, pe Facebook, Mihai Fifor.

”Din păcate, în plin proces de reformare a sistemului de siguranţă a cetăţeanului, în plin proces de organizare a alegerilor, MAI rămâne fără ministru. Klaus Iohannis este în campanie şi face tot ce poate să blocheze Guvernul, forţând peste măsură legile şi Constituţia. Este o dovadă de dispreţ pentru oameni şi de cruntă indiferenţă pentru tragedia de la Caracal de care şi-a amintit doar în declaraţiile politice”, a mai scris Fifor.