Fetiţă de 3 ani, refuzată la Urgenţă iar părinţii amendaţi

Vineri seara ne-a contactat la redacţie Brigitta Militaru, o mamă necăjită că fiica ei de trei ani a fost refuzată la centrul de permanenţă dar şi la Urgenţa Spitalului Judeţean. Era vorba de o înlocuire a unei branule. Pe deasupra, cei doi soţi au fost amendaţi cu 3.000 de lei pentru tulburarea liniştii publice.

Iată ce ne-a povestit doamna MilitaruŞ „Fiica mea de trei anişori este bolnavă, are amigdalită şi a primit tratament injectabil cu ampicilină şi gentamicină. Am fost vineri seara la centrul de permanenţă de la Clinica Caritas dar asistenta de acolo ne-a spus că nu-i face injecţie deoarece este grăsuţă, are 33 kg şi ne-a spus să mergem la UPU, unde să i se administreze tratamentul prin branulă. Am ajuns acolo în jurul orei 19,45 dar am fost refuzaţi. Ne-a zis că ei nu fac astfel de tratamente. Branula însă i-a fost pusă tot la UPU, în seara de 24 ianuarie. Unde să fi mers? Pentru că ne-am panicat, am vociferat, poliţistul Zanga ne-a amendat pe mine cu 1.000 de lei şi pe soţul meu cu 2.000 de lei pentru tulburarea liniştii. Pe lângă asta, poliţistul l-a prins de gât pe soţul meu, sub ochii mei şi ai fetiţei. Fetiţa a început să plângă şi mai tare, am ieşit din spital, am fost amendaţi dar problema tot nu a fost rezolvată.”

Duminică am vorbit din nou cu Brigitta Militaru, care ne-a spus că fetiţa ei nu a mai luat nicio injecţie. A vorbit cu medicul de familie care a spus că abia luni îi va prescrie siropuri. Însă până atunci, fetiţa s-ar putea îmbolnăvi şi mai tare. Cine se va face vinovat dacă se întâmplă o nenorocire?