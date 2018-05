Festivitatea de premiere la finalul Zilelor „LUCIAN BLAGA”. Prezentarea elitelor Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga”

Luna mai constituie prilej de sărbătoare pentru elevii, cadrele didactice şi personalul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga”. Face parte din ethosul instituţiei şi aduce în prim plan o serie de manifestări reunite sub genericul Zilele „Lucian Blaga”, anul acesta la cea de-a XV-a ediţie. Este momentul când este aniversat părintele spiritual al şcolii, elevii au prilejul să-şi manifeste talentele şi aptitudinile, dar şi să îşi evidenţieze competenţele dobândite în activitatea şcolară. Aceste manifestări sunt expresia sentimentului de respect faţă de generaţiile tinere care se pregătesc aici pentru viaţă.

Manifestările au debutat în 3 mai şi s-au încheiat în 5 mai cu festivitatea de premiere. Programul a constituit un prilej de ample manifestări culturale, artistice şi sportive, care s-au derulat pe parcursul a trei zile, iar în 5 mai a fost organizată festivitatea de premiere. Un rol deosebit l-au avut două concursuri judeţene, la care au participat elevi de la şcolile din judeţ, dar şi competiţiile sau manifestările artistice organizate cu aportul elevilor şcolii.

Invitaţi

La deschiderea manifestărilor prezenţa a fost foarte numeroasă. Au răspuns invitaţiei şcolii şi au onorat cu prezenţa prefectul Darius Filip, primarul municipiului Kereskenyi Gabor, viceprimar Doina Feher, inspector şcolar general Călin Durla, inspectori din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, directori de şcoli şi grădiniţe, elevi, părinţi, cadre didactice.

Premierea elitelor şcolii

Au fost premiaţi cu acest prilej elevii şcolii care au obţinut rezultate la olimpiade şi concursuri, fazele naţionale, precum şi profesorii care i-au îndrumat în anul şcolar 2017-2018.

1. POP PAULA, clasa a VIII-a A, Olimpiada de Limba şi literatura română, locul I la faza judeţeană, locul 27 la faza naţională, prof. DONCA FELICIA

2. SOCOLAN TEODORA, clasa a VII-a B, Olimpiada de Limba şi literatura română, locul I la faza judeţeană, locul 28 la faza naţională, prof. MAN CARMEN

3. SMUTCU AMIRA, clasa a VI-a B, Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă”, locul I la faza judeţeană, menţiune la faza naţională, prof. MAN CARMEN

4. CORNOC ROLAND, clasa a VIII-a C, Olimpiada de matematică, locul I la faza judeţeană, calificare şi participare la faza naţională, prof. REBIC CAMELIA şi VEREŞ NELUŢA

5. CORNOC ROLAND, clasa a VIII-a C, Olimpiada de fizică, locul I la faza judeţeană, calificare la faza naţională (nu a participat fiindcă a participat la Olimpiada de matematică), prof. GOZAR MARIA

6. CORNOC DARIUS, Olimpiada de fizică, locul II la faza judeţeană, calificare şi participare la faza naţională, prof. GOZAR MARIA

7. BOZÎNTAN CASIAN, clasa a VII-a B, Olimpiada de biologie, locul I la faza judeţeană, locul 18 la faza naţională, prof. MATEI AURICA

8. MILEA IOANA, clasa a VII-a B, Olimpiada de Religie Ortodoxă, locul I la faza judeţeană, calificare şi participare la faza naţională, prof. ŞTEŢCO MIRELA

9. TĂMAŞ GEORGIANA, clasa a V-a A, Olimpiada de Religie Ortodoxă, locul I la faza judeţeană (nu se organizează faza naţională), prof. ŞTEŢCO MIRELA

10. BUZILĂ ANDREEA MARIA, clasa a VI-a C, Olimpiada de Educaţie tehnologică, locul I la faza judeţeană, locul 12 la faza naţională, prof. BOLBA DINA.

A urmat un montaj literar-artistic susţinut de elevii şcolii coordonaţi de profesoara Felicia Donca, în care elevii au prezentat creaţiile poetului Lucian Blaga prin care acesta a omagiat lumea satului, continuat cu un program muzical susţinut de corul şcolii coordonat de profesorul Rotaru Ionuţ. Au fost depuse flori la bustul poetului amplasat în faţa şcolii, apoi au fost vernisate expoziţiile de la standurile amenajate în holul şcolii. Ziua de 3 mai s-a încheiat cu organizarea concursului judeţean interdisciplinar de literatura română şi istorie „Istoria oglindită în literatură”.

În 4 mai s-au organizat competiţiile sportive şi concursul judeţean de creaţii artistice „Simfonia florilor”.

Programul zilei de 5 mai a debutat cu organizarea Paradei florilor în care elevii din clasele pregătitoare de la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, coordonaţi de învăţătoare, au prezentat costume realizate din materiale reciclabile. Elevii coordonaţi de învăţătoarele din clasele I şi a II-a au desfăşurat jocuri în aer liber, în parcul din apropierea şcolii, iar cei din clasa a IV-a au derulat activităţi de cunoaştere personală.

Festivitatea de premiere

Fiecare competiţie are şi câştigători, astfel că programul Zilelor „Lucian Blaga” s-a încheiat sâmbătă, cu festivitatea de premiere planificată la ora 11,00. La festivitate au participat elevii şcolii, elevii premiaţi din celelalte şcoli ale judeţului, părinţi, cadre didactice şi invitaţi. A fost prezent domnul Radu Roca, vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, iar elevii au avut plăcerea de a primi premii înmânate de dumnealui. De asemenea a fost prezentă prof.dr. Natalia Boloş, inspector şcolar de limba şi literatura română, care a înmânat premii elevilor şi cadrelor didactice. Festivitatea de premiere a fost deschisă de directorul Ioan Gozar. Au fost prezenţi şi profesorii coordonatori de activităţi, care i-au felicitat pe elevii îndrumaţi.

Categorii de premii

Au primit premii elevii participanţi la: Concursul judeţean interdisciplinar de Literatură română şi Istoria românilor „Istoria oglindită în literatură”, coordonat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare; Concursul judeţean de creaţie artistică „Simfonia florilor”; Portofoliile, aparatele, experimentele realizate de elevii şcolii pentru expoziţiile din deschidere; Lucrările artistice realizate pentru expoziţiile „Mirabila sămânţă” şi „Mirajul culorilor”.

Concursul judeţean interdisciplinar de limba şi literatura română şi istorie „Istoria oglindită în literatură”, organizat pentru elevii din clasele a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a, iniţiat de cadrele didactice din şcoală şi coordonat de Inspectoratul Şcolar Judeţean, a ajuns la cea de a VI-a ediţie. Proba de concurs a avut loc în data de 3 mai şi a constat într-o probă scrisă constituită din două părţi, o parte care a testat cunoşitnţele şi competenţele dobândite de elevi la disciplina Istorie şi o parte în care au fost evaluate cunoştinţele şi talentul la literatura română ale elevilor. La acest concurs au participat peste 80 de elevi şi au fost premiaţi elevii clasaţi pe primele locuri, cu premii şi menţiuni. Premiile au fost înmânate de doamna inspector şcolar de limba şi literatura română Natalia Boloş, atât elevilor, cât şi cadrelor didactice de limba şi literatura română şi de istorie care i-au îndrumat pe elevi.

Concursul judeţean de creaţii artistice „Simfonia florilor”, organizat pentru elevii claselor Pregătitoare, I, a II-a, a III-a şi a IV-a, iniţiat de Rodica Corondan, profesoară pentru învăţământ primar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, s-a derulat în data de 4 mai şi a cuprins o probă artistică – realizarea unui panou cu flori printr-o tehnică la alegere şi o probă de creaţie literară, pentru departajare. Participarea s-a realizat cu echipaje constituite din doi elevi care au reprezentat şcolile participante. Premierea elevilor s-a bucurat de susţinerea unor sponsori, care au oferit elevilor câştigători pachete cadou şi a fost realizată de vicepreşedintele Radu Roca.

Expoziţii

În cadrul manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor „Lucian Blaga”, elevii şcolii au realizat mai multe expoziţii, de portofolii, mijloace didactice, aparate şi experimnete la disciplinele: fizică, chimie, limba engleză, religie ortodoxă, istorie, matematică. De asemenea au fost premiaţi elevii din judeţ care au participat la competiţiile sportive de fotbal, cross şi alergare de viteză. Un loc deosebit în ansamblul expoziţiilor l-au avut creaţiile artistice reunite sub genericul „Mirabila sămânţă”, pentru care elevii şcolii au creat machete ce au ilustrat chipul lui Lucian Blaga sau imagini inspirate din opera sa, realizate din seminţe, coordonat de profesoara Dina Bolba. De asemenea, creaţiile de grafică, pictură şi colaj reunite sub genericul „Mirajul culorilor” au dat culoare expoziţiilor.

Un stand a fost dedicat colajelor realizate în cadrul concursului „Simfonia florilor”.

Standurile expoziţionale au putut fi vizitate pe parcursul tuturor manifestărilor organizate în cadrul Zilelor „Lucian Blaga”, în perioada 3 – 5 mai.

În încheierea manifestărilor, directorul a adresat, în numele Consiliului de administraţie şi în nume personal, felicitări întregului colectiv al şcolii şi elevilor şi a urat viaţă lungă şcolii şi succes elevilor în următoarele etape pe care le au de parcurs.

Premianţii

CLASA a IV-a

Coordonator:

Inspector şcolar pentru învăţământ primar,

Prof. ANGELICA ŞIMON

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ INVĂŢĂTOR

I ENEA TUDOR SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA SATU MARE GAVA SIMONA

II ISTRATE EMMA SCOALA GIMNAZIALA BALCESCU PETOFI SATU MARE DONUTIU MARIA

III POP IVANA SCOALA GIMNAZIALA BALCESCU PETOFI SATU MARE DONUTIU MARIA

MENŢIUNE PUSTA DARIA NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA POIANA CODRULUI STEF MIRELA LOREDANA

MENŢIUNE CRISAN LUCA SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA SATU MARE PINTECAN ADELINA/CRISTEA FELICIA

MENŢIUNE MUREŞAN DAVID SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA SATU MARE GAVA SIMONA

CLASELE a V-a – a VIII-a

Coordonatori:

Inspector şcolar de specialitate limba şi literatura română,

Prof. dr. NATALIA BOLOŞ

Inspector şcolar de specialitate istorie,

Prof. DANIELA GOVOR

CLASA a V-a

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ NUMELE PROFESORULUI DE ROMANA DE LA CLASA NUMELE PROFESORULUI DE ISTORIE DE LA CLASA

I RUSU LUCA LICEUL TERETIC CAREI BUZGĂU LOREDANA MĂDĂRAS MONICA

II DUMITRESCU GIULIA FLORENTINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE MAN CARMEN DUMITRU CAMELIA

III LOBONŢ PUŞCAŞ DAMIAN ŞCOALA GIM. „GRIGORE MOISIL” POP NADIA JUNJAN CRISTIAN

MENŢIUNE TAMAGNONE SAMIRA LICEUL TEORETIC CAREI BUZGĂU LOREDANA MĂDĂRAS MONICA

MENŢIUNE BOBOI RAREŞ VALENTIN ŞCOALA GIM. „GRIGORE MOISIL” ŞOLTUZ CRISTINA JUNJAN CRISTIAN

MENŢIUNE BOHONYI MARK SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CAREI SELEVESCHI ANA GROZA LAVIANIA

MENŢIUNE FOITOŞ ANGELO ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE MAN CARMEN PUSTA CIPRIAN

CLASA a VI-a

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ NUMELE PROFESORULUI DE ROMANA DE LA CLASA NUMELE PROFESORULUI DE ISTORIE DE LA CLASA

I OLAH ANAMARIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI BOTA MIHAELA CHIOREAN COSMINA

II VERDEŞ MARA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE DONCA FELICIA PUSTA CIPRIAN

III FANEA ALEX ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SURDUCAN CORINA BLAGA ANCA

MENŢIUNE VACHTER HANELORE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI BOTA MIHAELA CHIOREAN COSMINA

MENŢIUNE GIURGIU GIULIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE DONCA FELICIA PUSTA CIPRIAN

CLASA a VII-a

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ NUMELE PROFESORULUI DE ROMANA DE LA CLASA NUMELE PROFESORULUI DE ISTORIE DE LA CLASA

I BOSZORMENYI DENIS ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE DONCA FELICIA PUSTA CIPRIAN

II ROATIŞ M. ANDREA IOANA SCOALA GIMNAZIALA POIANA CODRULUI CHIRA MARIA GLAZER VENDELIN

III PETCU TUDOR SCOALA GIMNAZIALA „VASILE LUCACIU”CAREI GRAZ GABRIELA IOAN NICOLETA

MENŢIUNE MICLE MIHAELA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE DONCA FELICIA PUSTA CIPRIAN

CLASA a VIII-a

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ NUMELE PROFESORULUI DE ROMANA DE LA CLASA NUMELE PROFESORULUI DE ISTORIE DE LA CLASA

I BENE IOANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE DONCA FELICIA ŞEPEŢAN IOAN

II SZILAGYI JESSICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE DONCA FELICIA ŞEPEŢAN IOAN

III MICLAUS FLAVIA SCOALA GIMNAZIALA POMI POP IOAN GLAZER VENDELIN

MENŢIUNE ŞUTA MARCIAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE DONCA FELICIA ŞEPEŢAN IOAN

MENŢIUNE TOUT ALEXANDRA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA“ SATU MARE DONCA FELICIA ŞEPEŢAN IOAN

CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE ARTISTICĂ „SIMFONIA FLORILOR”

Coordonator:

Inspector şcolar pentru învăţământ primar,

Prof. ANGELICA ŞIMON

Prof. înv. primar RODICA CORONDAN

Clasa Pregătitoare

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ÎNDRUMĂTOR ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ

I CORNEA LAURA şi

SABĂU MIRUNA SILAGHI CRINA şi

CHIVULESCU RUXANDRA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA”SATU MARE

II ANDREICA MAYA şi

JERE DENISA FLORICA BOJAN ŞCOALA GIM.”L.BLAGA”SATU MARE

III FĂRCAŞ DAMIAN şi

CRISTEA SARA COSTIN BĂINŢAN ANA ŞCOALA GIM”L.BLAGA”SATU MARE

MENŢIUNE PAULOVICS PATRIK şi

BUGA DARIS MĂRCUŞ LILIANA ŞCOALA GIM.” I.CREANGĂ”SATU MARE

Clasa I

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ÎNDRUMĂTOR ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ

I ZBONA ANTONIA şi BOTOŞ ANAMARIA PALCĂU EUGENIA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA”SATU MARE

II TĂRŢAN NICOLE şi ILUŢĂ DENIS ŞIPOŞ ROXANA şi MATIOC DIANA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA”SATU MARE

III AVRAM DENIS şi GLODAN IULIA ŞEREŞ GABRIELA şi CIONTOŞ NICOLETA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA”SATU MARE

MENŢIUNE GOLOMAN MARINA şi POP ANDRADA UGLAI ANCA ŞCOALA GIM.” M. ELIADE”SATU MARE

Clasa a II-a

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ÎNDRUMĂTOR ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ

I BOLOŞ CARINA şi CAZIUC ANA BIANCA MIŞCA ŞCOALA GIM.”G.MOISIL”SATU MARE

II GOMBOŞ LORELAI şi LIBOTEAN SOFIA POP MARGARETA ŞCOALA GIM.”I.CREANGĂ”SATU MARE

III TERNAR MIHAI şi FODOR ANDREA MITEA MARIANA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA “ SATU MARE

MENŢIUNE LEIHER LEA şi BANDI SYNTHYA DODEA AURORA ŞCOALA GIM.”O.GOGA”SATU MARE

MENŢIUNE MUREŞAN SONIA şi FEHER BRIANA BOTA CLAUDIA şi NINTAŞ MONICA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA “ SATU MARE

Clasa a III-a

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ÎNDRUMĂTOR ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ

I FĂRCĂŞANU ELEONORA şi SABĂU DIANA RODICA CORONDAN ŞCOALA GIM.”L.BLAGA “ SATU MARE

II ŞUTA PRISCILA şi TEUŞAN ELENA SABOU MARIA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA”SATU MARE

III ŞERBAN CYNTHIA şi VAGNER RIANA FELICIA CANEA ŞCOALA GIM.”O.GOGA”SATU MARE

MENŢIUNE ALCAZAR RIOS LUNA şi GORBE MARIA MUREŞAN MARIANA şi MICLE FLORICA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA”SATU MARE

Clasa a IV-a

PREMIUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ÎNDRUMĂTOR ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ

I DONCA ANDREEA şi SOPOIAN ŞTEFANIA CRISTEA FELICIA şi PINTECAN ADELINA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA “ SATU MARE

II HAVRINCEA RAISA şi AŞTEFANI LUANA SIMONA GAVA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA”SATU MARE

III CHIERICI MAYA şi RAŢIU BIANCA MOLDOVAN LOREDANA ŞCOALA GIM.”L.BLAGA”SATU MARE

MENŢIUNE CRISTEA BRIANA şi VEREŞ VICTORIA DONUŢIU MARIA ŞCOALA GIM.”BĂLCESCU -PETOFI”

FIZICĂ – APARATE ŞI PROIECTE

Coordonator prof. Maria Gozar

PREMIUL I

RUSU KARINA, VI B

UJFALVI DOMINIK, VI B

BONE MILAN, VI B

PREMIUL II

GEIGER ALEXA, VI B

CIORA DANUSIA, VI B

MOLNAR SEBASTIAN, VIII C

LUP GEORGE, VIII C

PREMIUL III

ŞTEŢCO ANDREI, VIII A

ANDREICA ANDREI, VI B

GRIGA LAURENŢIU, VI B

MENŢIUNE

BUZILĂ ANDREEA, VI C

ARDELEAN LUCA, VII A

BULZAN COSMIN, VII A

POP ARIANA, VII A

CHILIAN DEBORAH, VII A

CHIMIE – APARATE ŞI EXPERIMENTE

Coordonator prof. Maria Gozar

PREMIUL I

BOZÎNTAN CASIAN, VII B

VIZIREANU ALISIA, VII B

PREMIUL II

MAIER DIANA, VII B

PREMIUL III

TOUT ANDRA, VI B

CÂMPEAN ALEXANDRA, VI B

MARCO MARA, VI B

GHERMAN OANA, VI B

CHIMIE – PORTOFOLII

Coordonator prof. Maria Gozar

PREMIUL I

TOUT ALEXANDRA, VIII A

CSERE PASCU TAMARA, VIII C

PREMIUL II

TOMA MIRUNA , VIII B

CHIOREANU ALEXANDRA, VIII C

PREMIUL III

STATE FLAVIA, VIII A

GOIA GIANINA, VII A

MENŢIUNE

NEGRU LARISA, VIII A

CRIŞAN SERENA, VIII A

GĂUREAN JULIA, VII A

FIZICĂ – PORTOFOLII

Coordonator prof. Maria Gozar

PREMIUL I

FĂRCAŞ TEODORA, VI B

MUREŞAN IULIA, VIII C

PREMIUL II

CRIŞAN SERENA, VIII A

TOUT ALEXANDRA, VIII A

PREMIUL III

ROATIŞ SORANA, VIII C

MARINA ALESSIA, VIII A

MENŢIUNE

HAIDU MARK, VI C

MICLE MIHAELA, VII A

ŞTEFAN LARISA, VI C

BOLBA PATRIK, VIII C

POP ARIANA, VII A

RELIGIE – PORTOFOLII

Coordonator prof. ŞTEŢCO MIRELA

PREMIUL I

MARINA ALESSIA, VIII A

ŞTEŢCO ANDREI, VIII A

OBIS CHRIS, VIII A

PREMIUL II

TOMA MIRUNA, VIII B

TOUT ALEXANDRA, VIII A

STATE FLAVIA, VIII A

CHIRIŢĂ MIHAI, VIII A

PREMIUL III

BOLBA PATRIK, VIII B

REVESZ VANESSA, V B

POP ARIANA, VII A

MENŢIUNE

BACIU RAREŞ, VIII A

NEAMŢU DARIAN, VIII A

CHIOREAN ALESSIO, VIII A

EXPOZIŢIA „MIRABILA SĂMÂNŢĂ”

Coordonator, prof. Bolba Dina

PREMIUL I

1. IUHAS DAMARIS cls. a V-a A

2. COŞAR VLAD cls. a V-a A

3. ILUŢA DARIUS cls. a V-a B

PREMIUL II

1. OŞAN BOGDAN cls. a V-a B

2. REDICA ANDREI cls. a V-a A

3. PAŞCA ALEXIA cls. a V-a B

PREMIUL III

1. MANEA ANAMARIA cls. a V-a A

2. MORARU CASIAN cls. a V-a A

3. POPOVICIU MATEI cls. a V-a B

MENŢIUNI

1. EMBER MARA cls. a V-a A

2. LAZEA DAVID cls. a V-a B

3. POP CARINA cls. a V-a B

4. TĂTAR ALEXANDRA cls. a V-a B

TĂTAR ANAMARIA cls. a V-a B

PORTOFOLII MATEMATICĂ

Coordonaotr, prof. Vereş Neluţa

LOCUL I

RAVAS ANTONIA VIII C

LOCUL II

MICLE MIHAELA VII A

MUREŞAN IULIA VIII C

LOCUL III

BABOTAN IRIS VII A

MENŢIUNI

SEKELLY ALESIA VII A

CSERE PASCU TAMARA VIII C

POP ARIANA VII A

PORTOFOLII ISTORIE CLASA a VIII-a

PREMIUL I

• MURESAN IULIA – VIII C

• HATOS FINEAS – VIII B

• TATAR NATALIA – VIII B

• TOUT ALEXANDRA – VIII A

• TOMA MIRUNA – VIII B

PREMIUL II

• NEGRU LARISA – VIII A

• BACIU RARES ANDREI – VIII A

• CSERE PASCU TAMARA – VIII C

• CHIRITA MIHAI – VIII A

• NICOARA RAZVAN – VIII A

PREMIUL III

• BOLBA PATRIC- VIII B

• CHIOREANU ALESSIA – VIII A

• LUP GEORGE – VIII C

• ROATIS SORANA – VIII C

• NEAMTU DARIAN – VIII A

MENŢIUNI

• CHIOREAN ALEXANDRA – VIII C

• BOSZORMENI LUCA – VIII C

• TUDOR OSAN – VIII C

• DRAGOS DENIS – VIII A

SZILAGYI JESICA – VIII C

PORTOFOLII ENGLEZA

Profesor, Bojuc Sorana

PREMIUL

• I POP ARIANA – VII A

• II CHIOREAN ALEXANDRA – VIII C

• III IEDERAN NICOLETA – VI A

MENTIUNI

• ROATIŞ SORANA – VIII C

• GOIA GEANINA – VII A

• ANDREI DOMUTA – V B

EXPO – CONCURS

,,MIRAJUL CULORILOR”

Profesor, Şuiugan Maria

PREMIUL I

• I CONDOR ADARIA – V B

• I BUZILĂ ANDREEA – VI C

PREMIUL II

• II TRIFAN ALEXANDRA – VII A

• II TĂMAŞ GEORGIANA– V A

PREMIUL III

• III CIORA DANUSIA – VI B

• III DAN SARA – VI B

MENŢIUNI

• I VERDEŞ MARA – VI A

• II NICHITA ANDREA – VII A

• III ROŞCA ALEXIA – V B

Rezultatele activitatilor sportive cu ocazia Zilelor ,,Lucian Blaga”

Profesor, Goia Georghe

Fotbal baieti clasele V – VIII

LOC.I SC.GIM. O.GOGA

LOC II SC.GIM. L.BLAGA

LOC.III SC.GIM I. CREANGA

LOC IV SC.GIM.M.ELIADE

Cross fete clas. V-VIII

LOC I – TRIPON AMALIA, SC.GIM. BALCESCU-PETOFI

LOC II – VADAN ANDRA, SC.GIM. L. BLAGA

LOC III – SZAROS PATRICIA, SC.GIM. L.BLAGA

MENTIUNE – OIEGAS MIRUNA, SC. GIM. O.GOGA

Cross baieticls. V –VIII

LOC.I – GOVOR FABIO, SC.GIM. BALCESCU-PEROFI

LOC.II – CHIFOR EDUARD, SC.GIM. L.BLAGA

LOC.III- MILITARU ALEX, SC.GIM. I.CREANGA

MENTIUNE – BORHIDAN KEVIN ,SC.GIM. BALCESCU-PETOFI

Viteza fete 50m

LOC I – VADANA NDRASC.GIM. L.BLAGA

LOC II – TRIPON AMALIA SC.GIM. BALCESCU- PETOFI

LOC III – MOLNAR NATASA SC.GIM. L.BLAGA

MENTIUNE – LUP ANDRA SC.GIM.L.BLAGA

Informaţiile ne-au fost oferite de profesoara Camelia Dumitru.