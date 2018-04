Festivalul Internaţional Shakespeare, la Craiova

Peste 25 de spectacole din 13 ţări, precum Polonia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, România, Belgia, Franţa, Japonia, Australia, Canada, Brazilia sau SUA sunt invitate la ediţia din 2018 a Festivalului Internaţional Shakespeare, care se desfăşoară sub genericul „Planeta Shakespeare”, în perioada 23 aprilie – 6 mai, la Craiova.

„Dacă s-a auzit de Craiova în lume, s-a auzit datorită Festivalului Shakespeare. Este brandul care poartă acest oraş peste hotarele culturale ale Europei şi ale întregii lumi”, a declarat Alexandru Boureanu, manager al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.

Cea de-a XI-a ediţie se va deschide în data de 23 aprilie, ziua naşterii şi morţii lui William Shakespeare, cu spectacolul „Poveştile africane ale lui Shakespeare”, prezentat de Teatrul Nou din Varşovia (Polonia), în regia lui Krzysztof Warlikowski, unul dintre cei mai apreciaţi regizori europeni şi se va încheia pe 6 mai cu spectacolul „Ace şi Opium”, în direcţia de scenă a reputatului regizor Robert Lepage, despre care Peter Brook afirma că este „geniul regiei mondiale contemporane”. Spectacolul este prezentat, în afara programului shakesperian, de compania canadiană Ex Machina din Quebec.

”Festivalul Shakespeare reprezintă un loc de întâlnire pentru cele mai importante figuri teatrale ale momentului. Împreună cu ei şi spectatorii noştrii, devenim, pentru două săptămâni, locuitori ai Planetei Shakespeare!”, a declarat Vlad Drăgulescu, co-director al Festivalului Internaţional Shakespeare.

Programul festivalului include spectacole de pe întreg mapamondul, printre care: ”Măsură pentru măsură”, o coproducţie a Teatrul Puşkin din Moscova (Rusia) şi Cheek by Jowl din Londra (Marea Britanie), ”Furtuna”, de la Teatrul Naţional din Nisa (Franţa), în regia Irinei Brook, spectacolul ”Romeo şi Julieta”, în regia lui Oh Tae Suk, o producţie a Mokwha Repertory Company din Seoul (Coreea de Sud). Din Japonia, Compania Jijosha Yamanote din Tokio prezintă ”Furtuna”, în regia lui Masahiro Yasuda, din Brazilia Teatrul Clownii lui Shakespeare din Natal Rio Grande do Norte prezintă ”Excelenţa sa, Richard III”, în regia lui Gabriel Villela, iar din SUA, Q Brothers şi Teatrul Shakespeare din Chicago vor prezenta spectacolul ”Othello Remix”.

”Ne bucură faptul că Festivalul Internaţional Shakespeare are un loc important printre manifestările festivaliere din Europa şi din lume şi că, în acest fel, reaşează Craiova şi România pe harta culturală a lumii. Această ediţie, ”Planeta Shakespeare”, le oferă spectatorilor posibilitatea de a alege din opera shakesperiană ce îi este mai apropiat simţirii.”, a declarat Emil Boroghină, director fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare.

Festivalului Internaţional Shakespeare a debutat la Craiova în 1994 şi a fost iniţiat de Fundaţia Shakespeare, avându-l ca director fondator pe Emil Boroghină, după modelul marilor festivaluri internaţionale, precum cele din Edinburgh, Tokyo, Ierusalim sau Montreal.

Evenimentul s-a extins treptat, în timp şi în spaţiu, adresându-se unor categorii din ce în ce mai largi de public, acoperind din ce în ce mai multe zone.

Festivalul Internaţional Shakespeare este organizat de Teatrul Naţional ”Marin Sorescu” şi Fundaţia Shakespeare, cu spijinul Primăriei Municipiului Craiova şi Consiliului Local Municipal, cofinanţat de Consiliul Judeţean Dolj, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Institutul Cultural Român.