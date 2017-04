Festivalul Filmului European: 64 de filme în 5 oraşe

Un număr total de 64 de filme vor fi proiectate în 5 oraşe din ţară, în perioada 4 – 28 mai, în cadrul Festivalului Filmului European, la care vor avea loc dezbateri şi programe educative pentru copii.

Festivalul Filmului European va avea loc în Bucureşti (4 – 11 mai), Iaşi (12 – 14 mai), Târgu Mureş (19 – 21 mai), Gura Humorului (19 – 21 mai) şi Timişoara (26 – 28 mai).

Filmul care va deschide ediţia cu numărul 21 a evenimentului, în fiecare dintre cele cinci oraşe, este cea mai recentă creaţie a finlandezului Aki Kaurismäki, ”Cealaltă parte a speranţei/ The Other Side of Hope” (2017), în timp ce în închidere va fi proiectată pelicula ”Ultima zi” (2016), regizată de Gabriel Achim, care va intra în cinematografele româneşti din 12 mai.

Cel mai recent film al lui Radu Mihăileanu, ”Povestea iubirii/ History of Love” (2016), primul lungmetraj în limba engleză al cineastului de origine română, va putea fi vizionat în avanpremieră naţională la Grădina de vară din Timişoara, pe 27 mai.

Filmele alese spre a fi prezentate au fost propuse de directorul artistic al festivalului, Alex Trăilă, dar şi de mai multe misiuni diplomatice în România.

”Filmul nu este doar un produs cultural sau de divertisment, este mai mult”, a spus marţi, într-o conferinţă de presă, Alex Trăilă. ”El naşte dezbateri şi are o vizibilitate foarte mare”, a adăugat directorul artistic.

Astfel, în festival vor avea loc mai multe întâlniri şi discuţii pe teme ca traficul uman, migraţia şi politicile audiovizuale.