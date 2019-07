Festivalul din Ardud are în acest an tema ”Alchimie. Magie. Astrologie”

Azi, de la ora 17.00, la Satu Mare se desfăşoară o paradă medievală demonstrativă

Festivalul Medieval de la Ardud, ”MedievArtFest Ardud”, a devenit de-a lungul timpului unul dintre cele mai de interes evenimente atât pe plan local cât şi naţional, graţie frumuseţii pe care evenimentul o aduce.

Cavaleri şi domniţe, cu toţii vor pune stăpânire pe cetatea de la Ardud, în acest sfârşit de săptămână, în perioada 19 – 21 iulie, iar cei interesaţi sunt aşteptaţi să cunoască şi să se transpună într-una dintre cele mai frumoase epoci.

Ediţie cu finanţare europeană

Înainte de a da startul celei de a şaptea ediţii, primarul oraşului Ardud, Ovidiu Duma, împreună cu secretarul oraşului Ardud, Cristian Vasile Micle şi actorul, regizorul Teatrului Naţional Târgu Mureş, directorul Teatrului Scena şi totodată Marele Lup al Ordinului Cavalerilor Lup, Liviu Pancu, au organizat o conferinţă de presă joi, 18 iulie, în laboratorul de chimie al Colegiului Naţional Ioan Slavici. Locaţia a fost una care s-a încadrat perfect în decor, întrucât tema festivalului din acest an este ”Alchimie. Magie. Astrologie”. Alături de ei s-au aflat şi viceprimarul oraşului Satu Mare, Doina Feher, directoarea CNIS, Simona Păcurar şi directoarea adjunctă a CNIS, Alina Dragoş.

Ovidiu Duma, primarul oraşului Ardud, a mărturisit că această ediţie se datorează de fapt unui proiect european, care le-a permis să organizeze festivalul din nou. ”Pentru a reuşi să organizăm acest festival din nou, ne-am pregătit din timp. De aceea am întocmit încă de la începutul anului un proiect pe care l-am depus direct la Bruxelles şi din fericire am şi reuşit să câştigăm finanţarea, astfel încât ne-am asigurat că acest festival va avea loc”, a explicat primarul Duma.

Umanitatea, o piatră filosofală

Această ediţie se anunţă a fi una magică, compusă din elemente inedite. ”În cadrul festivalului vor fi prezente o varietate de formaţii şi formaţiuni artistice care sper ca şi de data aceasta să se ridice la nivelul aşteptărilor tuturor. Aş vrea să subliniez faptul că în Ardud începe să se nască şi o formaţie artistică de amatori, ”Lăncierii Cetăţii Ardud” şi ”Arcaşele Cetăţii Ardud”, cărora le mulţumim deoarece vorbim despre nişte copii cu suflete mari”, a precizat Cristian Vasile Micle.

În fiecare an tematica festivalului este diferită, însă mereu originală şi surprinzătoare. ”Piatra filosofală, tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte, au căutat întotdeauna o forţă de regenerare a naturii umane. În fiecare an evenimentul are o temă principală, anul acesta vom încerca să descoperim bucăţi din Piatra filosofală, care este umanitatea. Timpul la care ne raportăm noi nu vrea să se raporteze la timpurile pe care le trăim astăzi. Tema festivalului ne-a făcut să fim într-un spaţiu diferit de cel de anul trecut. Magia, astrologia, alchimia, sunt privite ca o formă cel puţin ciudată de raportare la natura umană. Pentru această ediţie vă propunem să zburăm, să ne călim prin foc spadele, ne vom căli prin flăcări sufletul, şi îi vom cere lui Dumnezeu să-şi reverse forţa şi divinitatea asupra credincioşilor Lui”, a declarat regizorul Liviu Pancu.

În fiecare an, se desfăşoară şi o paradă medievală demonstrativă, la care sătmărenii sau cei care nu ajung la Ardud sunt invitaţi să participe.

Azi, începând cu ora 17.00, în centrul municipiului Satu Mare vor defila Lăncierii de Ardud, Garda de Mureş, Scutierii de Muhlbach – Sebeş, Straja Cetăţii Sucevei, Ordinul Cavalerilor Cetăţii Roşii – Sibiu, Ordinul Solomonarilor – Suceava, Stegarii de Mureş, Arcaşele Cetăţii Ardud, Lupii de Foc, MedievalArt – Bucureşti, trupa de dans Dracones – Târgu Mureş. Pe parcursul celor trei zile de festival, la cetatea Ardud vor avea loc concerte şi dansuri medievale, simboluri şi picturi medievale, lupte medievale, animaţii şi multe altele.