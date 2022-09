Festival Internaţional de Poezie la Bucureşti în perioada 12 – 18 septembrie

Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti va organiza, în perioada 12 – 18 septembrie 2022, cea de-a XI-a ediţie a Târgului Naţional al Cărţii de Poezie şi a XII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB). Publicul din Capitală, precum şi turiştii români şi străini sunt invitaţi să participe la lecturi publice, proiecţii de filme, expoziţii de artă vizuală, recitaluri ale unor actori celebri, spectacole de teatru, concerte de muzică, performance-uri şi programe experimentale de artă digitală şi noile media, în confluenţă cu scrierea creativă contemporană.

Ediţia din acest an a festivalului are ca motto un vers din piesa Prometeu înlănţuit a lui Eschil: „Surâsul inumerabil al valurilor”. Argumentul alegerii acestui vers îl oferă scriitorul şi traducătorul Dinu Flămând, directorul artistic al festivalului: „Fernando Pessoa, patronul perpetuu al întâlnirilor internaţionale de poezie de la Bucureşti, cita deseori un fragment din marele atenian Eschil: «Surâsul inumerabil al valurilor…». Considera că este cel mai frumos vers scris vreodată, poate fiindcă această mişcare neostoită a valurilor este şi ritmul timpului în care se amestecă vieţile noastre de clipe numărate, dar ca părţi componente din viaţa lumii, ca un zâmbet rostogolit infinit. Orizontul zilei de azi nu e tocmai senin: noi războaie, noi calamităţi, noi confiscări de putere în numele celor mai brutale vanităţi şi instincte care ignoră forţa imensă a Universului. Şi surâsul impersonal al timpului… Oare Antropocenul ştie secretul valurilor şi importanţa surâsului? Lăsaţi să vină poeţii, ca valurile, ascultaţi-i!”.

Programul festivalului cuprinde lecturi publice susţinute de poeţi din Argentina, Brazilia, Bulgaria, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Republica Moldova, Peru, Polonia, România, Serbia, Spania, Turcia şi Ungaria. Pe lângă lecturi publice, vor avea loc întâlniri cu editori şi traducători din Bulgaria, Italia şi Grecia, vor fi vernisate trei expoziţii de artă plastică şi fotografie, care au ca temă diversitatea şi care iau pulsul actualităţii, punând în legătură arta şi literatura, se vor proiecta două filme documentare (Distanţa dintre mine şi mine, despre poeta Nina Cassian, în regia Monei Nicoară, după o idee de Ada Solomon, şi Bukovina – Ţara Oamenilor Fagi, Ţara Unirii Adevărate, în regia lui Florin Kevorkian), vor fi organizate nouă concerte de muzică clasică, jazz şi folk, precum şi recitaluri ale unor actori români îndrăgiţi de public: Horaţiu Mălăele, Ioana Crăciunescu, Răzvan Vasilescu, Simona Măicănescu şi Marius Bodochi.

Vor susţine lecturi publice peste 85 de poeţi români din întreaga ţară şi peste 35 de poeţi din străinătate, care vor oferi o perspectivă de ansamblu asupra fenomenului poetic contemporan. Poeţi consacraţi la nivel naţional şi/sau internaţional vor fi prezenţi în cadrul festivalului alături de poeţi debutanţi pentru a crea un spaţiu de dialog între generaţii, culturi şi geografii literare diferite, realizând astfel o hartă cât mai extinsă a limbajului actual prin care poezia este redată la nivel global.

La ediţia din acest an, au fost introduse evenimente noi, printre care cel mai important este Jeudi de la Francophonie, dedicat sărbătoririi poeziei, culturii şi valorilor francofoniei, a diversităţii şi bogăţiei pe care aceasta o oferă întregii lumi, eveniment realizat în parteneriat cu Agenţia Universitară a Francofoniei, Biroul Europa Centrală şi Orientală – AUF ECO, Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi Instituţiilor Francofone din România – GADIF, Ambasada Franţei în România şi Institutul Francez.

Alte două elemente inedite ale acestei ediţii sunt serile dedicate celor mai bune volume de debut din ultimii doi ani, precum şi poeziei feministe.

În cadrul celei de-a XI-a ediţii a Târgului Naţional al Cărţii de Poezie, vor fi invitate cele mai reprezentative edituri care publică poezie pentru a organiza lansări de carte şi dezbateri.