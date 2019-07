Festival Internaţional de Arte Vizuale la Vama Veche

Cea de-a zecea ediţie a Festivalului Internaţional de Arte Vizuale (VSLO) va avea loc anul acesta în perioada 23 august – 1 septembrie şi va aduce, ca în fiecare an, la Vama Veche, unii dintre cei mai importanţi oameni de imagine din România, Europa şi SUA, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Festivalul are şi anul acesta un program variat, cu numeroase workshop-uri şi seminarii gratuite de fotografie, film, pictură şi sculptură, care vor avea loc în spaţii partenere: La Frontiera, Papa la Şoni şi Acolo Vama Veche.

În ediţia aniversară de anul acesta – care este, totodată, ultima în actualul format – au fost invitaţi lectori din România, Grecia, SUA, Suedia, Polonia şi Norvegia.

Fotograful american Chris Suspect se întoarce pentru al treilea an consecutiv la Vama Veche, unde va susţine un workshop intitulat „Making Sense out of Chaos”, dar şi un seminar „Project-minded”.

Marek Czarnecki, un foarte important fotograf polonez, distins cu şapte premii British Oskar ale MPA, va avea anul acesta două momente în cadrul VSLO: un curs despre fotografia macro şi un seminar despre panoramele verticale realizate cu ajutorul dronelor.

Olav Urdahl revine şi el în Vama Veche cu un curs de fotojurnalism. Cu peste 40 de ani de experienţă, a predat fotografie la Oslo and Akershus University College of applied sciences, dar şi la Şcoala Norvegiană de Fotojurnalism.

De asemenea, de la Spyros Papaspyropoulos, participanţii la VSLO vor putea afla cum se fotografiază pe stradă, folosind în toate felurile posibile un flash extern.

VSLO a pornit de la ideea de a promova şi încuraja exprimarea liberă, creativitatea, talentul, pasiunea, prietenia, comunitatea. Pornind de la această idee, festivalul a oferit tuturor participanţilor (la modulele practice de fotografie, film, muzică, pictură, teatru şi sculptură) posibilitatea de a lua parte gratuit la toate cursurile şi seminariile susţinute de unii dintre cei mai importanţi lectori din ţară şi din străinătate, a încurajat talentul unor tineri fotografi si videografi prin organizarea gratuită de vernisaje şi proiecţii.