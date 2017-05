Festival de film documentar la Casa de Cultură în weekend

Vineri și sâmbătă, în Sala Amfiteatru a Casei de Cultură a Sindicatelor vor fi prezentate mai multe documentare artistice românești în cadrul Caravanei DocuArt. Caravana reprezintă o extensie a festivalului București Docuart Fest (BDF), din cadrul căruia este extrasă o selecție de filme pe care proiectul le face cunoscute publicului cinefil în mai multe orașe ale țării.

Proiecțiilor li se vor alătura și realizatorii filmelor pentru sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul. Caravana DocuArt este co-finanțată de Centrul Național al Cinematografiei (CNC) și Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Accesul la proiecțiile Caravanei este liber. În ambele zile programul începe la ora 17.

Vineri vor fi prezentate următoarele filme: ”Perfection Is Forever” de Mara Trifu, ”10.34 to Belgrade” de Ioana Grigore, ”Angela” de Botond Püsök ”100 de movile” de Max T. Ciorbă, ”Un film mai puţin vesel, mai mult trist, poetic şi sfătos” de Cornel Mihalache.

Programul de sâmbătă cuprinde următoarele proiecții: ”Farid Fairuz versus Mihai Mihalcea” de Alex Pintică, ”Stories in tea cups” de Mirona Radu, ”Doar o răsuflare” de Monica Lăzurean-Gorgan, ”Ultimul căldărar” de Cosmin Bumbuţ si Elena Stancu, ”Imagini din vis” de Sorin Luca. Evenimentul are loc sub auspiciile Teatrului de Nord.