Femeia în politica mare

Dacă nu am avea o femeie în funcţia de prim ministru ne-ar veni foarte greu să scriem despre femeile de succes în politică. Dacă nu am avea şi singurul comisar european tot femeie, Corina Creţu, de asemenea am fi tentaţi să spunem că femeile sunt discriminate. Ceea ce, în parte, este adevărat. De exemplu până de curând în UDMR nu exista o organizaţie a femeilor. Desigur, din neglijenţă. Nu datorită opiniei că politica ar fi rezervată bărbaţilor. Acele vremuri au trecut demult.

O simplă enumerare arată că, totuşi, în viaţa publică numărul femeilor este mai mic decât al bărbaţilor. Dacă se compară partidele în acest moment PSD se află pe primul loc la promovarea femeilor. Are o femeie premier şi câteva care conduc ministere grele.

Cazul Olguţa Vasilescu este edificator pentru a demonstra că atunci când este vorba despre lupta politică nu se fac diferenţe între sexe. Preşedintele Iohannis a refuzat să o numească în fruntea unui minister. La fel cum a refuzat să o desemneze pe Sevil Shhaideh ca prim ministru după alegerile parlamentare din 2016.

La PNL este o situaţie uşor diferită. După ce partidul a fost condus de două femei, Raluca Turcan şi Alina Gorghiu, ambele şi-au pierdut poziţiile în lupta pentru şefie cu Ludovic Orban şi au trecut în linia a doua.

Numărul femeilor puternice nu este foarte mare în comparaţie cu al bărbaţilor, însă este semnificativ. Elena Udrea a fost un politician puternic. A căzut în dizgraţie odată cu plecarea susţinătorului ei de la Palatul Cotroceni.

În schimb Laura Codruţa Kovesi a supravieţuit o vreme şi după plecarea lui Traian Băsescu. S-a reorientat repede şi în ciuda eşecului în confruntarea cu ministrul Tudorel Toader, s menţine în prima linie a atenţiei datorită relaţiilor pe care le are în plan internaţional. Fosta şefă DNA şi-a internaţionalizat puterea, ceea ce nu a făcut de pildă Alina Bica, fosta şefă DIICOT.

Sunt femeile care au o carieră publică fulminantă diferite faţă de bărbaţi? Cred că doar sunt tratate diferit. S-a încetăţenit ideea că sunt mai morale, mai puţin coruptibile. Cazul Elena Udrea contrazice această teză. Sunt mai puţin capabile decât bărbaţii? Opoziţia, ca şi preşedintele Iohannis, nu încetează să-i conteste premierului femeie Viorica Dăncilă capacitatea intelectuală. Dacă în viitor PNL va numi o femeie în fruntea guvernului va veni rândul PSD să-i conteste capacitatea.

Statistic, femeile totuşi pierd competiţia cu bărbaţii. În acest moment niciun partid nu este condus de o femeie. O singură dată cele două camere ale parlamentului au avut un preşedinte femeie. România nu a avut preşedinte femeie. Când s-a vorbit despre posibilitatea de a se propune un candidat prezidenţial femeie, acelaşi PSD care promovează femeile a pus-o la colţ. Este vorba despre Gabriela Firea, care stătea cel mai bine în sondaje. Şi PNL a scos din viaţa politică o femeie care atinsese un nivel de popularitate peste bărbaţi, Mona Muscă.

După câte se pare nici la alegerile prezidenţiale de anul acesta niciun partid mare nu va miza pe un candidat femeie. PNL are deja candidat anunţat, iar PSD-ALDE oscilează între Tăriceanu şi Dragnea. USR a propus în urmă cu ceva vreme un candidat surpriză: Laura Codruţa Kovesi. A apărut între timp alianţa cu PLUS şi se pare că Dacian Cioloş nu va renunţa la candidatură. Totuşi, dacă Laura Kovesi nu va obţine funcţia de procuror european, s-ar putea să avem un potenţial câştigător femeie la preşedinţie.

Şi să mai spună cineva că femeile nu sunt egale cu bărbaţii!