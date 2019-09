Federația Română de Baschet include Satu Mare în proiectul ”Hello, Basket!”

Federația Română de Baschet anunță că proiectul ”Hello, Basket!” va fi implementat și în alte orașe. Pe lista anunțată recent apare și Satu Mare, alături de Iași, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș și Târgu Jiu. Prin acest proiect se dorește lărgirea ariei de selecție în baschetul feminin.

FRB continuă să promoveze jocul de baschet în randul copiilor doritori să descopere tainele acestui sport, acțiunile derulate în ultimii ani venind în întâmpinarea dorinței copiilor pentru mișcare, a luptei împotriva obezității infantile și a formării unor caractere puternice. Astfel, după ce anul trecut a fost lansat în șase orașe proiectul “Hello, Basket!”, parte a programului internațional dedicat baschetului feminin și intitulat “Her World, Her Rules”, FRB, cu sprijinul MTS și FIBA, anunță continuarea acestui proiect și în alte șase orașe aflate pe harta baschetbalistică autohtonă.

”Din dorința de a motiva și mai mult copiii și de a-i atrage în continuare sub panourile de baschet am lansat în noiembrie 2018 un nou proiect dedicat baschetului feminin și intitulat sugestiv “Hello, Basket!”, parte a programului international “Her World, Her Rules”. Acesta a adunat sub panouri peste 500 de eleve și s-a derulat în mai multe municipii, fiecare dintre județe/ orașe având implicate câte șase școli: Râmnicu Vâlcea, Arad, Cluj, Constanța, Sfântu Gheorghe și București. Și cum ne dorim să implementăm acest proiect în cât mai multe orașe și școli din întreaga țară și cât mai multe fetițe să îmbrățișeze practicarea baschetului, în perioada următoare”, notează FRB.

Project managerul HWHR, Svetlana Simion, face următoarele precizări:

“Pe cât posibil, vom susține activitatea și vom continua antrenamentele și în celelalte 6 orașe care au fost alături de noi la debutul programului, iar împreună cu Moni (n.r. – ambasadorul proiectului, fosta mare jucătoare Monica Brosovsky Boriga) vom continua incursiunea noastră prin țară și vom încerca să adunăm cât mai multe școlărițe dornice să înceapă antrenamentele de baschet. Suntem convinse că vom avea aceeași susținere și în aceste șase noi orașe iar programul <Her World, Her Rules> va continua cu succes și astfel vom putea spune <Hello, Basket> în alte 36 de școli!”

Din noiembrie 2018 și pâna în iunie 2019, proiectul HWHR a adunat peste 500 de participanți, iar la faza finală, care s-a desfășurat în Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, au fost prezente 80 de tinere baschetbaliste, care s-au bucurat timp de trei zile de frumusețea jocului de baschet.