FCSB şi Craiova joacă în Europa League

FCSB şi Craiova vor evolua joi în deplasare în returul turului trei preliminar Europa League.

FCSB va juca pe terenul echipei Mlada Boleslav (Cehia), echipă cu care a remizat săptămâna trecută, scor 0-0. Meciul va primi fluierul de start la ora 20.00 şi se va vedea în direct pe Pro TV.

CSU Craiova are şanse mici să meargă în playoff-ul competiţiei după ce a pierdut pe teren propriu cu AEK Atena (Grecia), scor 0-2. Meciul începe la ora 21.00 şi se va vedea pe Look Plus.