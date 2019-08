FCSB, ofertă scrisă pentru Adi Rus

Gigi Becali iese din nou la rampă cu o declaraţie despre aducerea a doi jucători, Alexandru Paşcanu şi Adrian Rus, amândoi componenţi ai naţionalei de tineret a României. “Vor mai veni doi jucători, doi fundaşi centrali, Paşcanu şi Rus.

Vreau să-i am la mine în ogradă şi să-i cresc, pentru că sunt de mare potenţial”, a spus Becali la un post de televiziune.

Aducerea lui Paşcanu nu ar ridica mari probleme, el fiind jucătorul echipei de tineret de la Leicester şi englezii fiind dispuşi la un transfer pentru 600.000 de euro.

Poate că şi mutarea lui Adi Rus ar putea fi pusă în practică în viitorul apropiat. Sătmăreanul, aflat de câteva săptămâni la Vidi Mol (Liga 1 Ungaria), este în conflict cu conducerea clubului după ce a fost convocat de Contra la naţionala României.

După anunţul făcut de Contra, Rus a fost trimis, fără explicaţii, la echipa a doua (Liga 3). Asta după ce a jucat excelent la prima echipă în primele meciuri din campionat.

Ce ne-a spus fundaşul sătmărean

Se spune că oficialii maghiari îl vor pe Rus să joace pentru Ungaria. Contactat telefonic, Rus nu ne-a spus prea multe. „Da, fără explicaţii, am fost trimis la echipa a doua, unde am şi jucat un meci. Dar acum mă antrenez cu lotul primei echipe. Nu vreau să vorbesc prea multe despre acest subiect. La venirea mea aici am spus că vreau să joc pentru România, dar nimeni nu mi-a zis ceva negativ în acest sens”, a spus sătmăreanul, care a mai adăugat că ştie de dorinţa lui Gigi Becali de a-l avea la FCSB. „Din câte ştiu eu există şi o ofertă scrisă de la FCSB şi una chiar de la Sepsi. Împreună cu impresarul meu am să mă întâlnesc cu conducerea lui Vidi să discutăm despre situaţia mea”, a spus fostul jucător al Olimpiei.