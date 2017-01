FC Olimpia s-a întărit cu doi vâlceni, Mihai Dina şi Cristi Munteanu

Iar vineri pleacă în Cipru

Jucătorii Olimpiei s-au antrenat, alternativ, pe propriu terenul de joc acoperit de zăpadă, sau la sala de forţă. Dar, la două zile de la reluarea pregătirilor, în lot au mai apărut patru jucători, Mihai Dina, Cristian Munteanu (ambii de la CSM Rm. Vâlcea), Cristian Bucur de la FC Zalău şi Răzvan Lupu de la Unirea Jucu.

Primii doi sunt jucători expermentaţi, cu evoluţii în prima ligă a României, dar nu foarte tineri. Mihai Dina (31 de ani) este atacant şi are peste 200 de jocuri în primul eşalon pentru Univ. Craiova, Chiajna, Petrolul , Poli Timişoara, plus alte multe de meciuri în Cipru la Aris Limassol şi la Raba Eto în Ungaria. El vine de la Vâlcea din postura de jucător liber.

Cristian Munteanu (fundaş central/ 36 de ani) este un jucător experimentat cu multe evoluţii la FCM Târgu Mureş, Poli Iaşi, Viitorul Constanţa, FC Braşov, Năvodari etc. Ceilalţi doi sunt jucători tineri (21 de ani) şi sunt în probe la Olimpia.

Cantonament de 15 zile în Cipru

Conducerea Olimpiei consideră că soluţia optimă pentru stagiul de pregătire centralizat este efectuarea lui în Cipru. Drept urmare delegaţia Olimpiei va pleca vineri la Bucureşti, iar sâmbătă, cu avionul, la Nicosia. Lotul va fi ales joi şi vor pleca în Cipru 22 de jucători, plus cei trei antrenori, kinetoterapeut etc. Stagiul va fi efectuat în perioada 28 ianuarie – 12 februarie. La faţa locului se vor perfecta şi câteva meciuri amicale cu alte echipe aflate în zonă. Dar până la plecare, Olimpia va disputa marţi un meci amical, în Ungaria, cu Cigand. Antrenorul Bogdan Andone doreşte să vadă cu acest prilej tinerii aduşi în pregătiri, 2-3 jucători de la echipa de juniori A plus alţi tineri împrumutaţi în vară la Recolta Dorolţ.

Miercuri se vor efectua vizitele medicale, joi este planificat un alt joc de pregătire, iar vineri se pleacă spre Bucureşti, iar apoi în Insula Afroditei.