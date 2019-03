Favoritele s-au impus în runda inaugurală din judeţ

Seria C din Liga 4 a dat startul sezonului de primăvară din fotbalul judeţean. S-a jucat atât la seniori cât şi la juniori în etapa a 14-a, prima a returului. Şi putem spune că nu s-au înregistrat surprize, deoarece primele clasate şi-au câştigat meciurile.



Podiumul seniorilor a jucat în deplasare, iar echipele fruntaşe nu au avut meciuri tocmai uşoare.

AS Căpleni a avut meci greu la Pişcolt. Unirea a deschis scorul după doar 8 minute, prin Marius Szocsi, iar liderul seriei a egalat prin Edmond Boldizsar în minutul 30. AS Căpleni s-a desprins în ultimul sfert de oră, s-a dus la 3-1 prin golurile semnate de Attila Papp (min. 76) şi de Antal Baumgartner (min. 78). Pentru echipa din Pişcolt a mai marcat Eliot Bistran în prelungiri, iar AS Căpleni s-a impus cu 3-2.

Echipa din Ciumeşti rămâne în cursă pentru calificarea în Final Four Elite şi a câştigat meciul de la Tiream cu 2-0. Golurile au fost marcate de Erhard Gereben (min. 12) şi Cristofer Czier (min. 37).

După schimbările făcute în pauza de iarnă, Victoria Carei (foto) a început cu dreptul sezonul de primăvară. A bătut cu 2-1 în deplasare la Foieni, dar după o primă repriză albă. Echipa pregătită de Marius Botan a înscris de două ori după pauză, prin Bence Csenteri şi Radu Silaghi, pentru ca echipa din Foieni să marcheze pe final de meci, prin Heinrich Hevele.

Rezultatele etapei a 14-a:

• Pişcolt – AS Căpleni 2-3 (jun. 1-3)

• Tiream – Ciumeşti 0-2 (0-4)

• Foieni – Carei 1-2 (1-6)

• F. Căpleni – Andrid 3-1 (8-0)

• Ghenci – Lucăceni 4-3 (5-0)

• Sanislău – Cămin 2-2 (0-2)

• Berveni a stat