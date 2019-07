Fascinaţia competiţiei. Politică şi nesiguranţă

Scena politică a fost puternic conturbată de rezultatele de la alegerile pentru Parlamentul European. Echilibrul, mai exact macro-echilibrul politic a fost zdruncinat odată cu apariţia USR. Partidul pornit ca o iniţiativă civică la Bucureşti, după ce a obţinut rezultate spectaculoase în Capitală, şi-a extins aria la nivelul întregii ţării.

Nu ca iniţiativă civică, nu pe programul iniţial, apărarea patrimoniului arhitectural în faţa invaziei dezvoltatorilor imobiliari, ci s-a axat mai mult pe lupta anticorupţie, pe critica vehementă, dar fără direcţie clară a felului de a face politică. Mai pe scurt, odată cu apariţia USR a început lupta deschisă a Noului împotriva Vechiului.

Noua formaţiune nu s-a manifestat ca forţă politică nici după intrarea în parlament, mizând pe o formă de manifestare tipic tinerească a ieşirii în stradă. Într-un fel, USR vine, în plan extern din manifestările studenţeşti din 1968, iar în plan naţional din Piaţa Universităţii, prima mare manifestare publică de după 1989, în urma acaparării puterii de către Ion Iliescu şi FSN, ulterior PDSR.

Aşadar, USR are o origine sănătoasă din punct de vedere civic. Are şi direcţie politică bine definită, protestele fiind îndreptate şi după 30 de ani tot împotriva partidului fondat de Ion Iliescu.

I s-a reproşat acestui partid că nu este partid, că nu are ideologie. Ca şi cum protestele de stradă nu ar fi o ideologie în sine. Acest lucru nu a împiedicat acest partid fără structuri teritoriale să câştige 20 de procente în locuri în care există numai un nucleu de câteva persoane, şi acelea destul de şterse.

I s-a reproşat USR că nu are lideri. Când se iese în stradă lideii se nasc de la sine. De obicei devine lider cel ce strigă mai tare. Cu timpul inexistenţa liderilor, a personalităţilor se plăteşte. Când un astfel de partid ajunge la guvernare se confruntă cu mari probleme. Chiar dacă are specialişti, nu are cadre. Ce sunt „cadrele”? Persoane care, chiar dacă au o anumită pregătire, ascultă ordinele de sus şi le execută fără să comenteze. În asta a constat forţa PSD. A avut cadre care au ascultat orbeşte ordinele de sus şi au transpus în practică programul politic al partidului.

Cam spre asta au tins şi partidele de dreapta, PDL cu mai multă osârdie în timpul regimului Băsescu, iar PNL ceva mai timid. Cu timpul, mai ales după fuziune, PNL tinde să copieze PSD, invidiază disciplina de partid a social democraţilor. Prin ce se deosebeşte obedienţa lui Ludovic Orban faţă de preşedintele Iohannis faţă de slugărnicia lui Emil Boc faţă de Traian Băsescu? Racolarea lui Rareş Bogdan a însemnat o infuzie de independenţă de opinie specifică liberalismului, de libertate recâştigată şi puternic exprimată public în timpul campaniei pentru europarlamentare.

Libertatea de opinie continuă să fascineze. Am văzut-o manifestându-se în PSD după arestarea lui Liviu Dragnea. O vedem manifestându-se pregnant la şedinţele în care conducerea PSD îşi caută un candidat la prezidenţiale. Partidul lui Dragnea vrea să renască prin recâştigarea dreptului la opinie. Acest lucru i-ar putea fi benefic. De unde toată lumea căzuse de acord că prezidenţiabilul PSD nu va intra în turul doi, acum tinde să câştige competiţia cu Iohannis. PSD şi-a recucerit dorinţa de competiţie, se lasă cuprins de fascinaţia competiţiei.

Spre deosebire de alte alegeri prezidenţiale de această dată nu se mai detaşează foarte clar doi competitori. Aşa cum se întâmpla în 2016. Atunci era clar că în ring intră Victor Ponta şi Klaus Iohannis. În 2004 se aflau faţă în faţă în luptă directă Năstase şi Băsescu, iar în 2009 Băsescu şi Geoană. Acum în ecuaţia luptei pentru putere a intrat a treia forţă. Dar în ciuda nesiguranţei, fascinaţia competiţiei nu a dispărut.