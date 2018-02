Faptele din Dosarul Microsoft s-au prescris. Scapă toţi cei acuzaţi

Foştii miniştri Ecaterina Andronescu, Mihai Tănăsescu, Dan Nica, Adriana Ţicău, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu şi Şerban Mihăilescu scapă de acuzaţiile în dosarul Microsoft, după ce faptele au fost prescrise.



Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă că pentru majoritatea acuzaţilor din dosarul Microsoft faptele s-au prescris.

„La data de 08 ianuarie 2018, faţă de ANDRONESCU ECATERINA, ministrul Educaţiei şi Cercetării în perioada 28 decembrie 2000-19 iunie 2003; 22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009; ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în perioada 2008-2012, TĂNĂSESCU MIHAI-NICOLAE, ministru al Finanţelor Publice în perioada 2000-2004 şi MIHĂILESCU PETRU ŞERBAN, ministru coordonator al SGG în perioada decembrie 2000 – octombrie 2003, s-a dispus soluţia clasării conform art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de Procedură Penală, întrucât în cazul infracţiunilor reţinute în sarcina lor (constând în iniţierea, avizarea cu nerespectarea prevederilor legale a unor hotărâri de guvern, în perioada 2000- 2004, prin care erau favorizate anumite firme în contextul menţionat mai sus) s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale” se arată într-un comunicat al DNA.

Procurorii menţionează că şi în cazul celorlalţi trei foşti miniştri, Dan Nica, Adriana Ţicău şi Alexandru Athanasiu, fapte s-au prescris, dispunându-se clasarea acuzaţiilor.

Aceeaşi soluţie a clasării s-a dispus faţă de TĂNĂSESCU MIHAI-NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi spălarea banilor, constând în faptul că în perioada iunie 2003 – noiembrie 2004, a pretins şi primit de la Florică Claudiu Ionuţ şi de la o altă persoană, prin intermediari, sume de bani provenind din încasările firmei Fujitsu Siemens Computers, ca urmare a derulării contractului de licenţiere Microsoft. Astfel, în contul unei persoane din familia ministrului, a fost transferată suma de 82.000 euro, din contul unei firme din Liechtenstein. Din cercetările efectuate a rezultat că firma din Liechtenstein este controlată de unul din intermediari, care la rândul lui a primit bani de la o companie alimentată exclusiv cu fonduri obţinute de Fujitsu Siemens Computers.

„De asemenea, în acest dosar, s-a dispus clasarea cauzei faţă de următorii:

– NICA DAN, ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în perioada 2000 – iulie 2004, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, deoarece fapta este prescrisă.

– ŢICĂU SILVIA ADRIANA, ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în perioada iulie-decembrie 2004, iar anterior secretar de stat la acelaşi minister, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, deoarece fapta este prescrisă.

– ATHANASIU ALEXANDRU, ministru al Educaţiei şi Cercetării în perioada 2003 – 2005, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, deoarece fapta este prescrisă.” se menţionează în documentul citat.

În cazul lui MIHĂILESCU PETRU ŞERBAN s-a mai dispus soluţia clasării faţă de alte fapte, conform art. 16 alin. 1 lit. c din Codul de Procedură Penală, întrucât în cauză nu au rezultat probe din care să reiasă că, în baza influenţei pe care ar fi avut-o, a asigurat încheierea unui contract de închiriere licenţe IT în condiţiile propuse de firma Fujitsu Siemens Computers şi derularea acestuia în bune condiţii. De asemenea nu au existat probe din care să reiasă că suspectul ar fi primit de la aceeaşi societate foloase necuvenite (sume de bani), o parte din ele fiind virate în contul unor societăţi de tip off-shore cu titlu de consultanţă şi asistenţă tehnică, mai precizează sursa citată.

În ceea ce îi priveşte pe Claudiu Florică şi Dinu Pescariu, acuzaţi de spălare de bani, aceştia au fost trimişi în judecată, cauza aflându-se pe rolul Tribunalului Bucureşti.

„În legătură cu împrejurarea că faţă de unele fapte s-a dispus efectuarea urmăririi penale in personam după împlinirea termenului de prescripţie, dar şi cu privire la alte aspecte legate de modul de efectuare/neefectuare a unor acte, la data de 17 iulie 2017, procurorul şef al DNA a solicitat Inspecţiei Judiciare să facă verificări sub aspectul respectării normelor de procedură penală de către procurorul de caz care a instrumentat iniţial această cauză (mediatizată prin comunicatul nr 1342/VIII/3 din 26 septembrie 2014), pentru a se stabili dacă au fost sau nu săvârşite abateri disciplinare din cele prevăzute de Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor”, mai precizează DNA”

Şi faţă de Funeriu s-a dispus clasarea.

„Faţă de Funeriu Petru-Daniel, ministru al Educaţiei şi Cercetării în perioada 2009 – 2012, s-a dispus soluţia clasării (..), întrucât semnarea de către acesta a ”Notei privind licenţele pentru produse Microsoft utilizate de către MECTS în şcoli”, nu era de natură să producă efecte juridice, aceasta fiind întocmită în ”scopul exclusiv al raportării şi al informării cu privire la evoluţia procesului de soluţionare a unor probleme specifice, la stadiul implementării documentelor de politici publice şi/sau a actelor normative”, au transmis procurorii.