Familii ţinute sub teroare în diferite localităţi din judeţul Satu Mare! Apeluri disperate

După prezentarea dramei familiei Tămăşan din localitatea Stâna, care a vorbit despre terorile la care sunt supuşi cetăţenii de bună credinţă de ani de zile, la Redacţiile Informaţia Zilei şi Informaţia TV au sosit nenumărate reclamaţii referitoare la aceleaşi probleme pe care le provoacă anumite clanuri de romi din localităţile Hurezu Mare, Becheni, Giorocuta, respectiv Supur.

Drama familiei Tămăşan din localitatea Stâna, comuna Socond, nu a rămas fără ecou.

Clanurile de romi lucrează în grupuri

După apariţia articolului cu titlul „O familie din Stâna reclamă că a fost bătută de nişte ţigani” şi subtitlul „Tămăşan Dumitru Nicolae spune că atât el cât şi ceilalţi membri ai familiei au fost bătuţi şi batjocoriţi de nenumărate ori”, în data de 7 iulie 2021, la Redacţiile Informaţia Zilei şi Informaţia TV au sosit nenumărate reclamaţii referitoare la problemele cauzate de anumite clanuri de romi din localităţile Hurezu Mare, Becheni, Giorocuta şi Supur. Practic, probleme cauzate de romi nu sunt doar în comuna Socond, ci şi la Supur, respectiv Săuca.

„Situaţia este la fel şi în alte comune. Să nu credeţi că numai la Stâna, comuna Supur ar fi asemenea abuzuri. Nici noi nu putem ieşi seara din case, de frică să nu se adune huliganii ăştia şi să sară pe noi. Ne fură din case, ne ameninţă, trăim sub teroare de mai mulţi ani. De furtişaguri să nu mai spun nimic. Cum ţi-ai luat o găină sau un porc, trebuie să stai să-l păzeşti cu puşca, pentru că nu ştii când vine şi ţi-l duce. Vă rog să mă credeţi că în acest moment îmi este frică pentru viaţa mea şi a copiilor mei şi nu vreau să îmi dau numele din acest motiv. Ăştia sunt în stare să îmi dea în cap, mie sau la copii. Au fost cazuri în care au agresat chiar şi copilaşi, şi poliţia nu le-a făcut nimic, că le e frică să se apropie de casele unde stau ţigani. Până unde să se mai poată ajunge? În ţara noastră suntem asupriţi, fără să ni se facă dram de dreptate, nici dintr-o parte, nici din alta? Degeaba ne mai plătim dările la stat, să se simţim în siguranţă şi să avem condiţii decente de trai, că aici nu se poate nicicum. Azi, mâine ne scot ţiganii din case şi din sat, că se pare că au monopol acum la noi în localitate”, ne-a spus un cititor al ziarului nostru din Săuca, dar care a dorit să-şi păstreze anonimatul, pentru protecţia sa şi a familiei.

Dorinţa sa este perfect justificată, din moment ce ne-a spus că şi în localitatea unde locuieşte el, bătrânii sunt bătuţi cu pietre, şi că efectiv le este frică să iasă din case, chiar şi pe timp de zi, pentru cumpărăturile zilnice. Marea problemă este că au fost situaţii când, pe timp de noapte, s-au înregistrat cazuri de furturi din case, când hoţii au spart uşi şi geamuri, pentru a fura bunurile celor care sunt plecaţi în străinătate, la muncă.

Aceleaşi probleme de ani de zile

Aceleaşi grave probleme le-a semnalat şi Tămăşan Dumitru Nicolae din localitatea Stâna, în data de 6 iulie 2021, când a venit la Redacţiile Informaţia Zilei şi Informaţia TV împreună cu soţia şi doi dintre copii.

Redăm câteva fragmente din declaraţia sa: „Problema este în felul următor: sunt câteva clanuri de romi, borfaşi – şi pot dovedi ce vorbesc! -, îmi bat copiii, îmi dau foc la muncă, mi-au furat din animale, tot depun plângere la poliţie şi nu rezolvă nimic. Cam de vreo 7 ani de zile mă confrunt cu asemenea probleme. Satul Stâna este efectiv devastat de copiii de romi puşi să spargă acoperişurile caselor, sparg ferestrele, bat bătrânii înăuntru, se închid bătrânii cu patru lacăte că le este frică să meargă să-şi aducă şi apă, chit că în localitate sunt amenajate 5 puţuri. Dar bătrânii se tem din cauza copiilor, că îi bat cu pietre. I-au batjocorit. Mai suntem români vreo 6 familii de tineret şi 30 de bătrâni, care şi aceia sunt ignoraţi, îmi pare rău că trebuie să spun treaba asta.

La ultimul incident am fost bătut în faţa proprietăţii unui consătean, care mi-a dat-o în folosinţă. Ei deja ştiu metoda. Mă urmăresc când am de cules porumbul, sau de cosit lucerna, ori de recoltat orice altceva. Se adună şase-şapte şi îmi dau în cap, pentru că ştiu că am fost operat la cap. Mie nu mi-e frică numai de Dumnezeu. E ultima dată când mai vin la Redacţie. Eu am mai fost şi la Poliţie, şi nu au rezolvat nimic. Să nu vă mai spun că fiica mea de patru luni pe care Dumnezeu mi-a luat-o, soţia o ţinea în braţe şi a fost lovită în cap de ţigani?! Asta s-a întâmplat acum 3 ani. Eu vreau să văd ce a făcut Poliţia în acest caz! Nimic! Zero! Ruşine!”, ne-a explicat revoltat şi cu lacrimi în ochi, fermierul Tămăşan Dumitru.

Autorităţile abilitate nu au intervenit în cazul familiei Tămăşan

La fel ca şi în cazul familiei Tămăşan, autorităţile abilitate să dea o mână de ajutor cetăţenilor terorizaţi de hoţi şi de agresori de etnie romă, au rămas complet indiferente, fie că ne referim la comunele Socond, Supur, respectiv Săuca. Aşadar, cetăţenii de bună credinţă din aceste localităţi îşi pun speranţa în mass media şi opinia publică.

De altfel, ştirea „Familia Tămăşan din Stâna reclamă comportamentul ţiganilor din sat”, difuzată şi pe postul de televiziune Informaţia TV, în data de 7 iulie 2021, a avut un impact de 55.000 de persoane, 416 distribuiri, şi 22.000 de vizualizări. Rămâne de văzut dacă poliţiştii care răspund de siguranţa cetăţenilor din aceste comune se vor sensibiliza la apelul făcut prin intermediul mass media şi vor pune lucrurile în ordine, aşa cum ar fi trebuit să fie dintotdeauna.