Familia şahului de la LPS Satu Mare s-a întors cu 6 medalii de la Campionatele Naţionale

Campionatul Naţional de şah la individual copii, juniori şi tineret s-a încheiat joi la Călimăneşti-Căciulata. În perioada 14-25 aprilie, Liceul cu Program Sportiv Satu Mare a avut acolo 12 reprezentanţi pregătiţi de antrenorul Cătălin Ardelean. Comparativ cu 2018, au apărut 3 copii de 7, 8 şi respectiv 9 ani veniţi să îi înlocuiască pe cei care şi-au încheiat junioratul.

Bilanţul după ediţia 2019 este de 6 medalii, din care 5 de bronz şi una de aur:

• 2 medalii de bronz la şah clasic – Johanna Zvenyak şi Ştefania Sălăjan

• 1 medalie de bronz la dezlegări – Briana Balan – F18 ani

• 1 medalie aur la şah rapid – Ştefan Păunescu, B10 ani

• 1 medalie de bronz la şah rapid – Larisa Covrig , F16 ani

• 1 medalie de bronz la blitz – Ştefan Păunescu, B10 ani

De asemenea 7 dintre şahiştii LPS-işti au fost selectionaţi în loturile naţionale:

• Johanna Zvenyak – F8 ani

• Ştefan Păunescu – B10 ani

• Ştefania Sălăjan – F12 ani

• Irisz Hejja – F14 ani

• Larisa Covrig – F16 ani

• Briana Balan – F18 ani

– Dan Dicu – B18 ani

În rândurile următoare vă prezentăm o descriere a evoluţiilor sătmărenilor. O descriere găsită pe o reţea de socializare, pe pagina LPS Satu Mare – Sectia SAH

”Johanna Zvenyak a evoluat entuziasmant si a obtinut medalia de bronz la sahul clasic. Pentru a intelege mai bine valoarea rezultatului, ea a debutat intr-o competitie nationala oficiala , pornind astfel cu un dezavantaj important fata de celelalte competitoare. Sfaturile foarte bune primite de la antrenorul ei, profesorul Alexandru Stanciu, cat si incurajarile mamei au ajutat-o sa treaca mai repede peste tracul initial. Capacitatea de a-si creste nivelul de joc pe parcursul competitiei, dar si felul in care a abordat ultima runda dovedesc calitati foarte importante pentru sah si ne incurajeaza sa speram intr-o frumoasa cariera.

Stefan Paunescu a fost performerul grupului cu cele 2 medalii castigate, un aur la sah rapid si un bronz la proba de blitz. Desi nu a implinit nici macar 9 ani, a jucat cu mult aplomb in grupa baietilor de 10 ani, fiind la un pas sa incheie pe podium si proba de sah clasic, doar graba din runda a 8-a , cand era la un pas sa treaca pe primul loc , l-a facut sa greseasca si sa incheie pe locul 8 din 118 participanti. Un pusti dotat cu niste calitati intelectuale extraordinare, care realmente iubeste sahul, tare simpatic si prietenos, dar necrutator cu regii adversi . El este intr-un progres rapid si constant, daca va reusi sa gandeasca mai mult la partida , sa fie atent la planurile oponentului, dar si sa imbunatatim anumite componente sahiste , e capabil sa obtina performante cu adevarat impresionante.

Stefania Salajan a avut un joc sigur, cu 4 victorii si 5 remize, incheind pentru al 3-lea an consecutiv pe podiumul national. In cazul ei putem vorbi si de putin ghinion in sensul in care a jucat cu piesele negre impotriva tuturor celor 3 contra-candidate la medaliile puse in joc. Totusi, pentru a face saltul spre locul 1 e nevoie de mai multa munca individuala , care sa completeze /intareasca cunostintele acumulate in cadrul antrenamentelor . O noua crestere la Elo care subliniaza ideea unui progres sanatos, constant ce ne poate aduce bucurii foarte mari.

Irisz Hejja si-a continuat progresul din ultimul an, fiind la un pas de prima ei medalie nationala la sah clasic. Perseverenta si tenacitatea au ajutat-o sa isi imbunatateasca rezultatele , a inceput sa-si asume mai multe riscuri , sa fie mai increzatoare in propriile forte, o victorie in ultima runda i-ar fi rasplatit eforturile printr-o clasare pe podium.

Larisa Covrig a obtinut medalia de bronz la sah rapid, fiind la un pas sa izbuteasca acelasi lucru si la sahul clasic. Ea face parte din cea mai valoroasa generatie la nivel national, 2 dintre colege, Miruna Lehaci si Alesia Ciolacu facand deja pasul/fiind in imediata proximitate catre echipa nationala de senioare a Romaniei, astfel ca evaluarea prin competitie a nivelului ei sahist este la un nivel foarte ridicat al exigentei. La sahul clasic a ratat o pozitie cu mare avantaj in runda a 8-a, victoria fiindu-i suficienta pentru a treia treapta a podiumului. De asemenea imi reprosez alegerea mai putin inspirata a deschiderii in runda a 2-a, ceea ce a atarnat greu in clasamentul final. Dincolo de greselile inerente, in jocul ei s-a putut observa un stil ceva mai agresiv decat de obicei, orientat direct catre regele advers.

Briana Balan s-a clasat pe locul 3 in proba de dezlegari, dar a ratat de putin acelasi rezultat si in proba de sah clasic, fiind invinsa in ultima runda. O fata cu aptitudini deosebite si in domenii foarte variate, ambitioasa, care se gaseste mai mereu in prim-planul competitiilor sahiste nationale. Intr-o grupa echilibrata precum a ei, experienta, inspiratia de moment, forma sportiva sunt elementele care departajeaza concurentele.

Dan (Andi) Dicu, un tanar impresionant, cu performante nationale atat la sah, cat si la disciplinele scolare , a jucat foarte putin in ultima vreme, dar participand constant la antrenamente , a incheiat pe un meritoriu loc 6, ratarile privandu-l de o clasare si mai buna. Oricum, o evolutie sanatoasa, cu partide spectaculoase si o crestere semnificativa la Elo. Pentru Andi urmeaza bacalaureatul, Campionatul National pe Echipe de Juniori cu LPS Satu Mare – sectia SAH, apoi, foarte probabil, inceperea vietii de student in Anglia. Cand interactionezi cu astfel de tineri iti poti da seama ce frumoasa e meseria de profesor de sah…

Alex Maier , un copilas de doar 7 ani , a jucat in grupa celor de 8 ani, reusind sa acumuleze 5 puncte . Dincolo de rezultatul bun, as evidentia capacitatea de a juca partide lungi, de a produce mutari logice pe tabla de sah ceea ce ne face optimisti in privinta evolutiei sale. De accentuat si colaborarea excelenta cu profesorul sau, Alexandru Stanciu.

Alin Anghelus a depus eforturi mari pentru a-si mentine nivelul deosebit la invatatura, dar si de a performa in sah. Titlul de vice-campion national obtinut in 2018, rezultatul senzational din februarie din Bulgaria ne faceau optimisti. Din pacate lipsa formei sportive a fost o piedica insurmontabila in valorificarea potentialului, incheind pe un loc ce nu-i reflecta nivelul ridicat. Un tanar foarte serios, perseverent si care cu siguranta ar fi meritat un loc fruntas. Astfel de esecuri mai apar , daca insa va continua sa fie la fel de muncitor si va juca la ceva mai multe concursuri, imposibil ca rezultatele sa nu (re) apara.

Ceilalti 3 baieti participanti, Vlad Negru (B10 ani), Mihai Anghelus (B12 ani) si Erik Schneider (B18 ani) cu siguranta nu au avut concursul vietii, dar in partidele lor se vad destule elemente pozitive. De apreciat si revenirea frumoasa a lui Vlad care, dupa un start complet ratat cu 2 infrangeri, a izbutit sa adune 6 puncte din urmatoarele 7 partide.

Un motiv de bucurie este constituit de faptul ca Alex Stanciu, fost sportiv de mare performanta in cadrul LPS in perioada junioratului, a devenit din toamna profesor in cadrul sectiei noastre de sah si cu multa abnegatie si pasiune si-a adus o contributie majora la aceste medalii.

De asemenea, in ciuda aparitiei de noi sportivi, putem vorbi de o adevarata familie in cadrul LPS – sectia SAH, parintii acestor copii avand impactul decisiv. Am vazut o adevarata solidaritate pe toate palierele, tineri care se ajutau intre ei, care petrec timp de calitate impreuna, totul culminand cu anivesarea zilei de nastere a Larisei Covrig, dar si onomastica profesorului George Catalin Ardelean. Un climat sanatos si propice dezvoltarii acestor minunati copii.

In incheiere se cuvine sa le multumim:

– Inspectorului general Calin Durla, dar si celor de educatie fizica si sport, Petru Dumitru si Mihai Sabau, precum si directorului LPS Dorel Ziman care au depus eforturi pentru realizarea celui de-al doilea post de sah

– Antrenorilor care i-au descoperit si initiat in tainele sahului pe acesti copii: Mircea Salajan, Zoltan Pall, Paul Rusan, Ioan Costiuc, , Sorin Levay, Ludovic Lazar, Catalin Carmaciu.

– Conducerii LPS care sustine neconditionat sahul

– Parintilor pentru educatia oferita copiilor, echilibrul, implicarea emotionala si materiala atat de importante”