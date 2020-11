Familia Beckham, subiectul unui documentar

Fostul fotbalist englez David Beckham, designerul Victoria Beckham, fostă membră a grupului Spice Girls, şi copiii lor vor fi subiectul unui documentar de 16 milioane de lire sterline comandat de Netflix.

Evoluţia carierei lui David Beckham va fi documentată prin fotografii şi înregistrări video personale, prin mărturii ale unor prieteni şi foşti colegi de la echipele la care a jucat, informează The Sun.

Filmul, care va fi co-produs de Studio 99 al lui David Beckham, va face şi cronologia relaţiei lui cu Victoria Adams, cunoscută în trecut ca Posh Spice. În plus, vor fi prezentate imagini de arhivă ale familiei, surprinse cu ocazia mai multor sărbători şi zile de naştere, dar şi în primele întâlniri ale celor doi soţi.

Firmele lui David Beckham vor fi de asemenea prezentate în documentar. Netflix a refuzat să comenteze informaţia pentru Variety. David Beckham este unul dintre cei mai cunoscuţi jucători de fotbal din toate timpurile. În prezent, este preşedintele clubului Inter Miami CF şi co-proprietar al Salford City din Marea Britanie.

El a jucat la Manchester United, Preston North End, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy, Paris Saint-Germain şi pentru echipa naţională a Angliei.

În cariera de 20 de ani, a câştigat 19 trofee importante. Spice Girls este cel mai bine vândut grup feminin din toate timpurile, cu discuri vândute în peste 85 de milioane de dolari.

Victoria Beckham a avut o carieră solo după destrămarea grupului, dar ulterior a reuşit să îşi facă un nume în modă. Ea a mai apărut în documentare ca „Victoria’s Secrets” (2000), „Being Victoria Beckham” (2002), „The Real Beckhams” (2003), „Victoria Beckham – A Mile In Their Shoes” (2004) şi „Victoria Beckham: Coming to America” (2007).