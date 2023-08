FACTURI UMFLATE: Electrica Satu Mare este reclamată pentru facturile uriaşe

Zeci de sătmăreni stau zilnic la coadă la noul sediul al SC Electrica SA, pentru că au facturi umflate artificial. Potrivit declaraţiilor celor care au întâmpinat aceeaşi problemă, consumul nu avea cum să fie atât de mare, pentru că unii dintre ei abia ce au sosit acasă din străinătate, alţii fiind pensionari, nici nu au avut vreun motiv concret pentru care să consume.

„Sunt venită cu nepoata mea din Culciu, ca să mă ajute ea să rezolv problema, căci eu nu ştiu dacă mă voi descurca. Am lunar o factură de 50-60-70 de lei pe lună, nu mai mult, căci locuiesc singură. Asta este în mod obişnuit aşa, de multă vreme, vă pot arăta facturile şi chiutanţele vechi, dacă doriţi. Eu nu am decât o maşină de spălat, 5-6 becuri şi alea economice, frigiderul, aragazul cu un cuptor şi cam atât.

Nu am nevoie de televizor să ascult vrute şi nevrute, că oricum mă doare capul de la el, iar incubator la pui nu îmi trebuie, că nu am animale pe lângă casă, aşa ca vecinii mei. Deci îi de înţeles că am factură mică.

Ce nu pricep e de ce mi-a venit acum, ultima dată, 1500 şi ceva de lei, care ar fi citirea pe mai multe luni în urmă. Acum două luni de zile, eu am mai avut citire, că la mine e din trei în trei luni citirea.

Aşadar, nu înţeleg de unde s-a adunat atâta restanţă la facturile mele, pentru că eu mereu am fost la zi. Sper să poată nepoata mea să depună o cerere sau un fel de contestaţie, pentru că nu e normal ce se întâmplă. Nu ştiu dacă voi putea plăti, pentru că pensia mea e mică. Dacă nu, oi tăia curentul de la Electrica, şi mă mut la alţii care sunt mai corecţi.

Aşa ceva nu am păţit de când mă ştiu. Şi la cum văd aici rândul ăsta de reclamanţi din tot judeţul, Electrica se cam învârte să scape de toţi clienţii pe care îi are”, a declarat Dăliana B., din localitatea Culciu Mic, comuna Culciu.