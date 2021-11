Expoziţie de Ziua Naţională şi lansare de carte la Muzeul Judeţean

Expoziţia “Dr. Vasile Lucaciu şi moştenirea sa culturală” şi-a deschis vineri porţile, de la ora 13.00, în incinta Muzeului Judeţean Satu Mare. A constituit un bun prilej pentru lansarea volumului “Adrian Demian şi Reuniunea Română de Cântări şi Muzică Vasile Lucaciu din Satu Mare”, care este semnat de Claudiu Porumbăcean, şeful Secţiei de Istorie a MJSM.

Practic, sălile de expoziţii temporare ale instituţiei de cultură au găzduit două evenimente importante, dedicate Zilei Naţionale a României, evenimente la care au ţinut să participe majoritatea oamenilor de cultură din municipiu: scriitori, directori de instituţii, dascăli, bibliotecari, reprezentanţi ai asociaţiilor cultural-patriotice, artişti, dar şi sătmăreni cu iubirea de patrie în suflet.

Seria discursurilor a fost deschisă de către dr. Liviu Marta, directorul general al instituţiei organizatoare.

„Cred că şi de această dată, colegii mei istorici au reuşit să ofere o expoziţie şi un eveniment cu totul deosebit. Practic, dacă în anii trecuţi noi celebram Unirea şi evenimentele ce au urmat, acum mai urcăm în timp sau coborâm, depinde cum vrem să privim istoria, şi ajungem în momentele când iluştri intelectuali ai Sătmarului duceau o viaţă culturală naţională foarte intensă.

De aceea, am salutat această propunere de a celebra Ziua Naţională prin încheierea programului derulat de colegul meu, Claudiu Porumbăcean şi, ca orice program cultural, el trebuie să aibă o finalitate care să fie cât se poate de evidentă pentru public, reuşită, proaspătă ca şi concepţie”, a precizat dr. Liviu Marta, directorul Muzeului Judeţean Satu Mare.

A urmat apoi prezentarea susţinută de dr. Claudiu Porumbăcean, şeful Secţiei de Istorie, care a cuprins informaţii importante referitoare la personalităţi sătmărene de seamă. Acestea au marcat istoria şi dezvoltarea Ardealului: Vasile Lucaciu, Traian Cavassi, Emil Tişcă, Adrian Demian, Augustin Ferenţiu, Gavril Barbul ş.a.

„Astăzi, iată că am posibilitatea să vă ofer un album şi, credeţi-mă, lucrarea nu este exhaustivă nici pe departe, deoarece de la momentul încheierii cercetării am considerat că nu ne mai încadrăm în timp. Am găsit multe lucuri noi deja.

Cu siguranţă că alţii după mine sau după noi vor face acelaşi lucru. Istoria aşa este bine să fie scrisă: prin completări şi contribuţii din ce în ce mai complexe.

Despre Adrian Demian ar fi multe lucruri de spus. Cu siguranţă aţi văzut şi alte publicaţii de-ale noastre: activităţi ştiinţifice, colocvii, simpozioane, sesiuni de comunicări. Provine dintr-o ilustră familie sătmăreană (…)”, a precizat dr. Claudiu Porumbăcean.

Prezentarea patrimoniului cultural în spaţiul digital

În ceea ce priveşte expoziţia prezentată vineri, aceasta a fost una cu totul specială, pentru că s-au făcut investiţii consistente în echipamente de ultimă generaţie, care se folosesc de puţin timp în lumea muzeală.

Grupul ţintă care va putea dispune de tehnicile digitale puse la dispoziţie de Muzeul Judeţean este constituit din publicul de toate vârstele, care este familiarizat deja cu evenimentele şi expoziţiile organizate de instituţie, dar şi cel care va fi atras de noile metode de prezentare.

Astfel, cu ocazia evenimentului expoziţional, instituţia de cultură sătmăreană a prezentat publicului prezent câteva metode inedite de a expune bunurile culturale şi tematica istorică ce constituie subiectul expoziţiei.

Au fost utilizate dispozitive de ultimă generaţie, precum o masă interactivă, carte interactivă, holograme şi sistem de ghidaj activat prin codul QR. De fapt, prin aceste instrumente se doreşte testarea viitoarei expoziţii de bază care va fi reînnoită în cursul anului viitor şi pe parcursul anului 2023.

Sătmărenii prezenţi au apreciat noile tehnici digitale prin care au fost introduşi în lumea fascinantă a patrimoniului cultural deţinut de Muzeul Judeţean. Astfel, vibraţii ale trecutului au fost împletite cu tehnicile actuale de prezentare, care uşurează foarte mult munca muzeografilor şi transformă vizita sătmărenilor la MJSM într-o experienţă de neuitat.

Menţionăm că nicio altă instituţie sătmăreană de cultură nu dispune de asemenea dispozitive digitale de prezentare pe care să le pună la dispoziţia publicului larg.

Toţi cei interesaţi vor putea vizita expoziţia şi în zilele de 30 noiembrie, respectiv în 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României.

În încheierea manifestărilor pregătite de Muzeul Judeţean, pe frontispiciul casei în care a locuit marele patriot Dr. Vasile Lucaciu reprezentanţii instituţiei de cultură au aşezat o coroană de flori, spre veşnică amintire.